В Новосибирске «Ростелеком» оцифровал элитный жилой комплекс Berlin

«Ростелеком» оснастил новый жилой комплекс премиум-класса Berlin технологичными сервисами платформы «Ключ». Умные домофоны, шлагбаумы и система контроля управления доступом (СКУД) призваны создать особый уровень безопасности и комфорта.

Berlin спроектирован в лучших традициях современного градостроительства: сочетание четких форм и лаконичного стиля стеклянных фасадов подчеркивают статусность и благородство комплекса. Дом расположен на главной улице Новосибирска — Красном проспекте в нескольких минутах от центра города.

«Ростелеком» установил в жилом комплексе умные домофоны и умные шлагбаумы, что позволяет владельцам квартир управлять доступом в дом и на территорию двора дистанционно, через мобильное приложение. Видеоизображение гостей отображается на смартфоне владельцев квартир.

Шлагбаумы впускают транспорт жильцов автоматически — на машине устанавливается радиометка, которая считывается приемным устройством системы. Для посетителей и гостей здания владельцы квартир через приложение самостоятельно генерируют временные коды, которые действуют сутки, что очень удобно для служб доставки и сервиса.

Порядок на придомовой территории обеспечивает СКУД: с помощью 38 устройств, расположенных в технических помещениях, на парковках и чердаках, она оградит от непрошенных гостей и мгновенно оповестит о возникших нештатных ситуациях.

«Наша экосистема “Ключ” внедрена во многих современных жилых комплексах Новосибирска, и спрос на нее ежегодно растет. Все большую популярность приобретает телеметрия: умные счетчики “Ростелекома” самостоятельно осуществляют сбор данных о расходовании воды и электроэнергии и направляют их в управляющую компанию. Это значительно упрощает процесс оплаты жилищно-коммунальных услуг», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

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