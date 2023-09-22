Жителям Новосибирска рассказали, как получать кешбэк 3% с покупок через СБП

Кешбэк – это одна из самых популярных программ лояльности, которая позволяет пользователям получать часть потраченных средств обратно. Команда Сиб.фм расскажет о том, как легко и выгодно получать кешбэк, оплачивая покупки через СБП.

Кешбэк, или возврат части денег, стал популярной концепцией в финансовой сфере в последние два десятилетия. Официально его преимущества стали доступны в середине 1980-х годов, когда авиакомпании начали предлагать своим частым пассажирам бонусы в виде миль, которые можно было обменять на бесплатные или существенно сниженные авиабилеты. После кешбэк начали использовать и другие секторы. Концепция стала неотъемлемой частью стратегии маркетинга многих компаний.

В современное время получить кешбэк можно при оплате покупок через Систему быстрых платежей (СБП), которая зарекомендовала себя как надежный платежный сервис.

Например, до конца октября посетители магазинов «Лента» могут получить кешбэк 3% от стоимости покупок, оплаченных на кассе через СБП. При этом, кешбэк вернется рублями обратно на счет, с которого была произведена оплата.

Есть несколько способов совершения покупок через Систему быстрых платежей. Например:

Вы можете приложить смартфон со скаченным приложением СБПэй (6+) к NFC-табличке. В приложении заранее необходимо привязать свой банковский счет. Смартфон на базе Android достаточно поднести разблокированным к NFC-табличке. Пользователям iOS нужно запустить приложение, выбрать NFC-оплату и поднести гаджет к табличке;

Также можно отсканировать QR-код, размещенный в кассовой зоне, с помощью СБПэй или через приложение своего мобильного банка, а затем подтвердить оплату.

Отметим, что неоспоримым преимуществом Системы быстрых платежей является ее доступность.

«Россияне все чаще оплачивают покупки через СБП с помощью QR-кодов или NFC-табличек. Мы вместе с партнерами постоянно расширяем список интересных предложений в разных категориях, особенно в таких популярных, как покупка продуктов. Уверены, что в новой акции с «Лентой» покупатели оценят выгоду и скорость оплаты через СБП», – рассказывает Наталья Пейсахович, директор по маркетингу и коммуникациям НСПК.

Для того, чтобы получить кешбэк нужно зарегистрироваться на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!» (6+). Максимальная сумма кешбэка, которую может получить один участник, – 1000 рублей за весь период акции.

Срок проведения акции: с 28.08.2023 до 31.10.2023. Подробности акции можно узнать на сайте.

«Реклама АО НСПК»

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