Новикомбанк поздравляет работников и ветеранов машиностроения

Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева поздравила работников машиностроительной отрасли с их профессиональным праздником. От лица опорного банка Госкорпорации Ростех она пожелала новых трудовых побед во благо Отечества.

День машиностроителя в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября. В этом году праздник выпадает на 24 сентября. Этот знаменательный день, по словам Елены Георгиевой, объединяет миллионы тружеников машиностроительного комплекса страны, который по праву считается ядром отечественной промышленности. «От вашей работы напрямую зависит экономический рост и динамика технологического прогресса России», — отметила Председатель Правления Новикомбанка.

Внедрение инновационных методов производства, разработка уникальных решений и создание конкурентоспособного оборудования и комплектующих — это стратегические задачи отрасли, которые можно решить исключительно благодаря совместному кропотливому и плодотворному труду инженеров, конструкторов и рабочих. Как опорный банк Ростеха, который насчитывает более 600 тысяч сотрудников, Новикомбанк постоянно совершенствует линейку собственных программ для работников промышленности и предоставляет им доступ к социальным программам госкорпорации через социально-платежную карту.

«Новикомбанк гордится тем, что имеет честь сотрудничать со специалистами, чей талант созидания, профессионализм и мастерство содействуют процессам модернизации, усилению роли России как мировой промышленной державы. Нет никаких сомнений в том, что вы — российские машиностроители — будете и впредь обеспечивать выпуск современной и востребованной продукции, с большой ответственностью и самоотдачей решать самые сложные задачи, в том числе и направленные на достижение технологического суверенитета нашей Родины», — подчеркнула в своём обращении Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева.