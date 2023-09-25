сегодня
25 сентября, 15:21
пробки
3/10
погода
+9°C
курсы валют
usd 96.04 | eur 102.2
сегодня
25 сентября, 15:21
пробки
3/10
погода
+9°C
курсы валют
usd 96.04 | eur 102.2
сегодня 14:07
общество спорт
На правах рекламы реклама

7 дней — 7 футбольных матчей на стадионе «Спартак», 7 прямых трансляций!

Фото: АНО «ФК "Новосибирск"»

В ближайшую неделю новосибирские болельщики смогут посмотреть завершающие матчи ЮФЛ Сибирь и III дивизиона, решающие матчи Финала Первенства Сибири и Дальнего востока среди юношей 2006 г.р., а в воскресенье — матч лидеров дивизиона «Серебро» LEON-Второй лиги А.

25 сентября, понедельник
13:00 Новосибирск-2008 — Металлург-2008 (ЮФЛ Сибирь-3)
16:00 Новосибирск-2007 — Металлург-2007 (ЮФЛ Сибирь-2)

26 сентября, вторник
14:30 Новосибирск-2006 — Алтай-2006 (Финал Первенства СФО и ДФО)
19:00 Новосибирск-М — Иркутск-М (III дивизион)

27 сентября, среда
12:30 Новосибирск-2006 — Чита-2006 (Финал Первенства СФО и ДФО)

1 октября, воскресенье
11:00 Новосибирск-М — Полимер (III дивизион)
17:00 Новосибирск — Авангард (LEON-Вторая лига А)

Сохраняйте расписание, приходите на стадион «Спартак» и болейте за наших!

Реклама

АНО «ФК "Новосибирск"». ИНН: 5407975169

LjN8KD8si

ОЦЕНИТЬ статью
0

Карина Чиркова
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в