7 дней — 7 футбольных матчей на стадионе «Спартак», 7 прямых трансляций!

В ближайшую неделю новосибирские болельщики смогут посмотреть завершающие матчи ЮФЛ Сибирь и III дивизиона, решающие матчи Финала Первенства Сибири и Дальнего востока среди юношей 2006 г.р., а в воскресенье — матч лидеров дивизиона «Серебро» LEON-Второй лиги А.

25 сентября, понедельник

13:00 Новосибирск-2008 — Металлург-2008 (ЮФЛ Сибирь-3)

16:00 Новосибирск-2007 — Металлург-2007 (ЮФЛ Сибирь-2)



26 сентября, вторник

14:30 Новосибирск-2006 — Алтай-2006 (Финал Первенства СФО и ДФО)

19:00 Новосибирск-М — Иркутск-М (III дивизион)



27 сентября, среда

12:30 Новосибирск-2006 — Чита-2006 (Финал Первенства СФО и ДФО)



1 октября, воскресенье

11:00 Новосибирск-М — Полимер (III дивизион)

17:00 Новосибирск — Авангард (LEON-Вторая лига А)



Сохраняйте расписание, приходите на стадион «Спартак» и болейте за наших!

Реклама

АНО «ФК "Новосибирск"». ИНН: 5407975169

LjN8KD8si