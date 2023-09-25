7 дней — 7 футбольных матчей на стадионе «Спартак», 7 прямых трансляций!

В ближайшую неделю новосибирские болельщики смогут посмотреть завершающие матчи ЮФЛ Сибирь и III дивизиона, решающие матчи Финала Первенства Сибири и Дальнего востока среди юношей 2006 г.р., а в воскресенье — матч лидеров дивизиона «Серебро» LEON-Второй лиги А.
25 сентября, понедельник
13:00 Новосибирск-2008 — Металлург-2008 (ЮФЛ Сибирь-3)
16:00 Новосибирск-2007 — Металлург-2007 (ЮФЛ Сибирь-2)
26 сентября, вторник
14:30 Новосибирск-2006 — Алтай-2006 (Финал Первенства СФО и ДФО)
19:00 Новосибирск-М — Иркутск-М (III дивизион)
27 сентября, среда
12:30 Новосибирск-2006 — Чита-2006 (Финал Первенства СФО и ДФО)
1 октября, воскресенье
11:00 Новосибирск-М — Полимер (III дивизион)
17:00 Новосибирск — Авангард (LEON-Вторая лига А)
Сохраняйте расписание, приходите на стадион «Спартак» и болейте за наших!
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АНО «ФК "Новосибирск"». ИНН: 5407975169
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