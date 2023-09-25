Эру осеннего уюта объявляем открытой: интересные решения от «Галамарта»

В каждое время года есть что-то хорошее: если лето – это прогулки до рассвета, жара и буйство красок, то осень ассоциируется с теплом, уютом и комфортом. В сентябре мы достаем с антресолей теплые пледы, надеваем шерстяные носки, осваиваем новые рецепты вкуснейшей домашней выпечки и пьем литры чая из больших кружек. С таким подходом, пожалуй, и самый лютый ветер не страшен! Ну а чтобы от осени остались исключительно приятные воспоминания, стоит к ней хорошо подготовиться.

Поможет это сделать ближайший «Галамарт», которому по силам погрузить вас в абсолютный комфорт и подарить море положительных эмоций. Все потому, что 27-28 сентября здесь действует акция «Второй товар за 1 рубль» на домашний текстиль, а 29-30 сентября — на посуду. А теперь — идеи, которые помогут вам насладиться этим поистине чудесным временем года:

— Попробуйте новые рецепты согревающих осенних напитков: например, традиционный рождественский шотландский напиток эгг-ног. Готовится из яиц, молока и сахара, плюс специи по вкусу. Для нового напитка пригодится и новая красивая кружка от MILLIMI!

— Устройте вечер чтения, укутавшись в теплый плед от PROVANCE, и зажгите ароматические свечи: атмосфера расслабления гарантирована! Кстати, плед хорош и сам по себе – как цветовой акцент в интерьере.

— Изобретайте и пробуйте новые блюда, благо что осень богата на урожай. Тыквенный суп с семечками, яблочный пирог, облепиховый мусс... А творить поможет новая посуда – сотейники и сковороды SATOSHI, казаны и кастрюли, формы и горшочки для запекания.

— Добавьте еще больше уюта в домашний интерьер: мягкие подушки на стулья, новое постельное белье или красивые полотенца – все будет отлично работать на ваше настроение.

— Эстетика – в каждой детали! Пейте напитки из красивых бокалов, сложите печенье или орехи в красивые керамические банки, сервируйте завтрак в постель на деревянном подносе, подайте закуски в менажнице... А если чего-то из этого в вашем доме не хватает или же душа просит изменений, то все найдется в «Галамарте» — по шуточной цене всего в 1 рубль.

Контакты:

+7 800 25 000 25

https://galamart.ru/

*Акция «Второй товар за 1 рубль» на текстиль действует 27-28 сентября 2023 г. в розничных магазинах «Галамарт».

*Акция «Второй товар за 1 рубль» на посуду действует 29-30 сентября 2023 г. в розничных магазинах «Галамарт».

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