Шанс войти в историю: техническое открытие ФШ «Динамо» состоится в Новосибирске

Техническое открытие новой футбольной школы «Динамо» состоится на ул. Планетной 53а (SPORTBOX) в Новосибирске!

Это важное событие для всех юных спортсменов, а особенно для тех, кто мечтает стать настоящими звездами футбольного поля.

На открытии будет проходить просмотр детей, пробная тренировка, а также знакомство с тренерами.

— Для детей 2015-2017г.р – 25 сентября в 19:00

— Для детей 2010-2012г.р. – 26 сентября в 9:30

— Для детей от 2013-2014г.р. – 26 сентября в 20:00

Оценивать физические навыки детей, их умение работать в команде будут тренеры: Фарафонов Александр Владимирович, Сумин Александр Ильич, Вылежанин Сергей Александрович. Коллектив имеет лицензию UEFA.

Отметим, что просмотр станет отличной возможностью продемонстрировать свои способности и выделиться среди других игроков. Самые талантливые получат возможность попасть в академию футбольного клуба «Динамо» Москва!

Не упустите момент, который может изменить жизнь вашего ребенка и открыть перед ним двери в мир футбольных возможностей!

Для получения дополнительной информации и записи на просмотр звоните по телефону: 311-03-05. Количество мест ограничено.

Набор до 15 октября.

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ООО «ФШ "Динамо Новосибирск"». ИНН: 5410144252

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