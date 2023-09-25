В Новосибирске уже через 7 дней покажут фееричный спектакль «Это всё она» с участием Толстогановой и Киселева

В Новосибирске одна из любимейших актрис России Виктория Толстоганова сыграет в спектакле «Это всё она». Премьера состоится 2 октября на сцене ДКЖ. Продажа билетов уже открыта.

Литературной основой для спектакля «Это всё она» послужила одноименная пьеса известного белорусского драматурга Андрея Иванова. Произведение с 2013 года пережило более 15 постановок в театрах России и Европы. Версия режиссера Андрея Чащина с актерами Викторией Толстогановой и Даней Киселевым признана многими критиками наиболее удачной.

Сюжет повествует о тяжелом периоде отношений матери и сына после гибели отца. Отчаявшись найти общий язык с 16-летним подростком, героиня Толстогановой заводит фейковый аккаунт в социальной сети. Однако ситуация полностью выходит из-под контроля: юноша влюбляется в новую приятельницу. Что будет, когда тайна героев будет раскрыта?

Действие спектакля происходит в двух пространствах: вербальном и виртуальном. Последнее в спектакле выделено специальными декорациями и особой пластикой актеров, взятых из компьютерных игр Sims и GTA. Чтобы воплотить эти образы, Виктория Толстоганова и Даня Киселев брали уроки у профессиональных хореографов. Внесли свой вклад в постановку и настоящие сыновья актрисы, проконсультировав ее по актуальному молодежному сленгу, а старший лично составил плейлист спектакля из композиций, популярных у сегодняшних подростков.

«Смотрела постановку во время каникул в Москве. Невероятный спектакль! Проживаешь с героями каждую секунду. В нем собрано все: и смех, и слезы, и трагедия. Виктория Толстоганова играет фантастически, ощущение будто стоишь рядом и проживаешь с ней. Актер Даня Киселев – аналогично: талантлив и эмоционален. Осталась абсолютно довольна. С удовольствием пойду второй раз ради игры актеров», — поделилась впечатлениями студентка Юлия.

Спектакль «Это всё она» по-новому ставит вечные вопросы об отношениях «отцов и детей» — с учетом новых технологий и всепроникающей интернет-реальности. Найти ответы предстоит каждому зрителю.

Успейте купить билеты, пока они есть в наличии!

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ИП Абузар Денис Викторович

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