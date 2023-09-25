Волшебство, эмоции и роскошь: самый ожидаемый автомобиль года JAECOO J7 уже скоро в «Эксперт Авто НСК»!

Передовые технологии и высочайший уровень комфорта объединены в одном кроссовере, который готов стать вашим идеальным спутником на дороге. Речь идет об автомобиле JAECOO J7, премьера которого в России состоится в сентябре.

Данная модель представляет собой кульминацию гармонии и качества.

Образ, который пронзает воображение

Внешний вид JAECOO J7 олицетворяет собой волшебный симбиоз стильного минимализма и агрессивной энергии. Его аэродинамичные линии создают потрясающий образ, который пронзает воображение. А фары с изумительной осветительной технологией обеспечивают превосходную видимость на дороге и передают уверенное выражение «лица» автомобиля.

Гладкое кузовное покрытие с матовыми отделками и хромированными акцентами добавляют шик и привлекательность.

Путешествие с комфортом

Однако JAECOO J7 – это не только про внешний вид! Важно отметить и инновационные технологии, которые воплощены в его дизайне. Внедрение сенсорной панели управления и передовых систем развлечений с коммуникациями делают вождение и путешествия на JAECOO J7 удобными и полными незабываемых впечатлений.

Производители уделили особое внимание и использованию качественных материалов в отделке салона. Подобранный цветовой дизайн и стильные элементы интерьера дарят ощущение комфорта на протяжении всей поездки.

А что говорить о безопасности? Этот железный конь оборудован передовыми системами безопасности, которые помогут вам ощутить уверенность на дороге. Системы предупреждения столкновений, удержания полосы и множество других интеллектуальных функций позаботятся о вашей защите.

Невероятный разгон и мощность

Двигатель в JAECOO J7 заинтересовал многих. В зависимости от конструкции вы можете испытать мощность, начиная от 250 лошадиных сил и до потрясающих 400 лошадиных сил!

Такая мощь обеспечит потрясающую динамику разгона, а вы почувствуете себя настоящим королем дороги.

Да, JAECOO J7— это не просто автомобиль, это настоящий образ жизни. Это роскошное и функциональное авто, которое заставит сердце каждого автолюбителя биться быстрее. Не верите? Посмотрите на этот шедевр собственными глазами!

Отметим, что техническое открытие обновленного шоу-рума OMODA & JAECOO на ул. Богдана Хмельницкого 75/1 планируется в ноябре, но уже в сентябре вы можете осуществить on-line бронирование автомобиля на сайте www.jaecoo-expertauto-nsk.ru и записаться на тест-драйв по телефону +73733635667.

ООО «Эксперт Авто НСК» — Официальный дилер «JAECOO»

+7 (383) 363-56-67

jaecoo-expertauto-nsk.ru

t.me/jaecoo_expertauto_nsk

vk.com/jaecoo_expertauto_nsk

улица Богдана Хмельницкого, 75/1, Новосибирск

Реклама

ООО «Эксперт Авто НСК»

Токен: LjN8K6iSc