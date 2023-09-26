МТС Банк повысил ставки по вкладам до 13%

МТС Банк повысил ставки до 13% по вкладу «МТС Вклад». Максимальную ставку можно получить на сроки 4 и 36 месяцев при условии капитализации процентов.

Минимальная сумма вклада – от 10 000 рублей. По вкладу не предусмотрено пополнение и частичное снятие.

Для пенсионеров и премиальных клиентов банка предусмотрена надбавка в размере 0,2 п.п. к базовой ставке на вклады на срок от 91 по 731 день включительно без возможности пополнения и частичного снятия, с ежемесячным начислением процентов.

По «МТС Вкладу» предусмотрена автоматическая пролонгация договора на условиях, действующих на момент пролонгации. Досрочное расторжение договора вклада − по ставке вклада «До востребования», действующей на момент досрочного расторжения договора.

Оформить «МТС Вклад» можно в любом офисе МТС Банка, на сайте или в мобильном приложении.

Более подробная информация о предложении доступна на сайте МТС Банка.

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