Один из крупнейших форумов по недвижимости пройдет в Новосибирске осенью

Сибирский форум застройщиков и риелторов «Строим будущее — Сибирь» ориентирован на риелторов, застройщиков, девелоперов и собственников риелторских компаний из разных регионов Сибири. Он имеет максимально практическую направленность: участники смогут изучить кейсы коллег, познакомиться с новыми технологиями в бизнес-процессах участников рынка недвижимости. Мероприятие состоится 4 октября в Экспоцентре.

— Сегодня рынок недвижимости сталкивается с вызовами не только серьезными, но и зачастую неожиданными, к которым мало кто готовился заранее. И значит, профессионалам приходится крутить головой на 360 градусов и с особым вниманием следить за развитием событий, — считает Валерия Мозганова, обозреватель по недвижимости радиостанции Business FM (16+) и модератор панельной дискуссии форума. — Как девелоперу и риелтору наладить взаимовыгодные отношения? Что должен принимать во внимание инвестор, чтобы сохранить доходность вложений? Чем может помочь игрокам рынка и их клиентам новый формат КРТ — комплексного развития территорий? В дискуссиях Сибирского форума девелоперов и риелторов мы будем искать ответы на эти и многие другие вопросы.

В числе приглашенных — эксперт по управлению прибыльностью в недвижимости, сооснователь и управляющий партнер консалтинговой компании «Манн, Черемных и Партнеры» Иван Черемных и основатель агентства недвижимости Whitewill Олег Торбосов.

В программе форума также выступления:

— главы департамента КРТ Елены Князевой;

— эксперта в территориальной экспансии застройщиков и стратегическом маркетинге проектов комплексного освоения территории, директора консалтингового агентства GMK Сергея Разуваева;

— основателя УК ESSENT Данила Солошенко;

— директора по маркетингу ВОЛНА development Татьяны Ващенко;

— директора департамента партнерских продаж Группы «Эталон» Романа Клёнова и других спикеров.

Каждый из выступающих имеет за плечами мощный опыт успешного построения как отделов продаж, так и бизнес-процессов компаний. Общая деловая программа форума включает панельные дискуссии, мастер-классы и экспертные сессии, а VIP-участники форума «Строим будущее — Сибирь» смогут неформально пообщаться с лидерами рынка недвижимости на специально организованном «спикерском ужине», а между собой — в нетворк-зоне.

18+

Реклама. ООО «Выбери Радио». ИНН: 7708600939

LjN8K26RE