Продажа товаров на маркетплейсах

Не упускайте свою возможность использовать more-tovarov.ru в качестве эффективного инструмента для продажи ваших товаров.
В наше технологичное время вопрос расширения бизнеса и увеличения продаж для предпринимателей решается однозначно это выход на маркетплейсы. Официальная статистика маркетплейсов и опыт продавцов, успешно торгующих на площадках ЯндексМаркет, Aliexpress, Ozon, Wildberries, подтверждает это, а увеличение числа агрегаторов создает здоровую конкуренцию и демонстрирует большие возможности для успешной онлайн-торговли.
В этом числе и More-tovarov.ru – популярная платформа, работающая на рынке интернет-услуг 11 лет, привлекает сотни тысяч потенциальных клиентов ежедневно и предоставляет отлаженный функционал в качестве эффективного инструмента для продажи товаров и услуг. Информацию обо всех возможностях маркетплейса и условия продажи товаров на нём вы найдёте на сайте.
Маркетплейс и агрегатор: в чем различия
Юридически нет различий между маркетплейсом и агрегатором. В законодательстве России не существуют конкретных определений для терминов «маркетплейс» и «агрегатор». Однако имеется разница в функционале данных платформ.
Основное различие между маркетплейсом и агрегатором заключается в способе приобретения товаров. На маркетплейсе покупатель может приобрести товар у нескольких продавцов, в то время как на агрегаторе товары продавцов отображаются в одной собранной коллекции, но покупатель приобретает их у каждого продавца отдельно.
Преимущества и возможности для продавцов
Один из ключевых аспектов успешной продажи товаров на more-tovarov.ru – это оптимальное использование функционала платформы:
1. Готовый интернет-магазин с возможностью размещения до 300 тыс. товаров и целевая аудитория маркетплейса.
2. Клиенты приходят из нескольких каналов сразу, обеспечивая качественный целевой трафик, а именно:
— мобильного приложения;
— своего сайта, созданного на конструкторе на Satom.ru;
— поисковых систем;
— партнерских сетей;
— социальных сетей;
— рекламных email-рассылок.
3. Легко начать бизнес без привлечения программистов, дизайнеров, оптимизаторов и сложных настроек:
— Добавление товара через импорт (YML, Excel, 1С) с возможностью массового изменения цен, автозагрузкой,
— Готовая интеграция с многочисленными платежными системами,
— Сервисы аналитики: Google Analytics и Яндекс Метрика обеспечивают надежную статистику посещений,
— Легкий учет конверсии: настраивая нужные цели, можно отслеживать, какие именно целевые действия чаще выполняют покупатели вашего магазина и принимать нужные меры по увеличению конверсий.
— Вебмастер магазина внутренний инструмент для комфортной работы и детального анализа товаров.
— Удобно добавлять товар, изменять изображения, управлять ценой и наличием товара.
Платформа предоставляет максимум инструментов для эффективного продвижения, а также регулярно присылает обновления в центре уведомлений, что очень облегчает работу продавцов, которые всегда в курсе новостей.
Стоит отметить, что маркетплейс Море-Товаров не взимает комиссию с продавцов, что также является существенным преимуществом.
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ИП Ярошевский Дмитрий Игоревич
ИНН 423082922740
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