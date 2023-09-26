Продажа товаров на маркетплейсах

Не упускайте свою возможность использовать more-tovarov.ru в качестве эффективного инструмента для продажи ваших товаров.

В наше технологичное время вопрос расширения бизнеса и увеличения продаж для предпринимателей решается однозначно это выход на маркетплейсы. Официальная статистика маркетплейсов и опыт продавцов, успешно торгующих на площадках ЯндексМаркет, Aliexpress, Ozon, Wildberries, подтверждает это, а увеличение числа агрегаторов создает здоровую конкуренцию и демонстрирует большие возможности для успешной онлайн-торговли.

В этом числе и More-tovarov.ru – популярная платформа, работающая на рынке интернет-услуг 11 лет, привлекает сотни тысяч потенциальных клиентов ежедневно и предоставляет отлаженный функционал в качестве эффективного инструмента для продажи товаров и услуг. Информацию обо всех возможностях маркетплейса и условия продажи товаров на нём вы найдёте на сайте.

Маркетплейс и агрегатор: в чем различия

Юридически нет различий между маркетплейсом и агрегатором. В законодательстве России не существуют конкретных определений для терминов «маркетплейс» и «агрегатор». Однако имеется разница в функционале данных платформ.

Основное различие между маркетплейсом и агрегатором заключается в способе приобретения товаров. На маркетплейсе покупатель может приобрести товар у нескольких продавцов, в то время как на агрегаторе товары продавцов отображаются в одной собранной коллекции, но покупатель приобретает их у каждого продавца отдельно.

Преимущества и возможности для продавцов

Один из ключевых аспектов успешной продажи товаров на more-tovarov.ru – это оптимальное использование функционала платформы:

1. Готовый интернет-магазин с возможностью размещения до 300 тыс. товаров и целевая аудитория маркетплейса.

2. Клиенты приходят из нескольких каналов сразу, обеспечивая качественный целевой трафик, а именно:

— мобильного приложения;

— своего сайта, созданного на конструкторе на Satom.ru;

— поисковых систем;

— партнерских сетей;

— социальных сетей;

— рекламных email-рассылок.

3. Легко начать бизнес без привлечения программистов, дизайнеров, оптимизаторов и сложных настроек:

— Добавление товара через импорт (YML, Excel, 1С) с возможностью массового изменения цен, автозагрузкой,

— Готовая интеграция с многочисленными платежными системами,

— Сервисы аналитики: Google Analytics и Яндекс Метрика обеспечивают надежную статистику посещений,

— Легкий учет конверсии: настраивая нужные цели, можно отслеживать, какие именно целевые действия чаще выполняют покупатели вашего магазина и принимать нужные меры по увеличению конверсий.

— Вебмастер магазина внутренний инструмент для комфортной работы и детального анализа товаров.

— Удобно добавлять товар, изменять изображения, управлять ценой и наличием товара.

Платформа предоставляет максимум инструментов для эффективного продвижения, а также регулярно присылает обновления в центре уведомлений, что очень облегчает работу продавцов, которые всегда в курсе новостей.

Стоит отметить, что маркетплейс Море-Товаров не взимает комиссию с продавцов, что также является существенным преимуществом.

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ИП Ярошевский Дмитрий Игоревич

ИНН 423082922740

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