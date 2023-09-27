Эксперты Новикомбанка примут участие в основных мероприятиях форума «Банки России - XXI век»

Представители Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, примут участие в дискуссиях, посвященных перспективам развития финансового сектора, мерам господдержки трансформации экономики и представят актуальные решения банка для предприятий высокотехнологичных отраслей и МСП.

Международный банковский форум «Банки России — XXI век» — это юбилейное, 20-ое по счету, деловое мероприятие, которое ежегодно собирает всех игроков российского финансового рынка. Оно пользуется заслуженным вниманием банковского сообщества, регуляторов финансового рынка, органов исполнительной и законодательной власти. Среди спикеров форума — представители Банка России, в том числе председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, руководители федеральных министерств и ведомств и топ-менеджеры крупнейших российских банков. Официальную делегацию Новикомбанка возглавит Председатель Правления Елена Георгиева.

Ключевые участники рынка обсудят способы сохранения рыночных принципов конкуренции для успешной трансформации российской экономики, задачи и риски финансового сектора в условиях санкций, меры правительства и Банка России по поддержанию его устойчивости. Также будут освещены этапы разработки и пилотного тестирования цифрового рубля.

Кроме того, в рамках форума будут затронуты такие важные темы, способные в значительной степени повлиять на будущий ландшафт финансового рынка, как: внедрение технологий больших данных в банковском секторе, перспективы развития ESG-банкинга и квантовых технологий для обеспечения кибербезопасности бизнеса. Всего на форуме состоятся три сессии и 10 круглых столов, активными участниками которых станут представители Новикомбанка.

Отдельное внимание планируется уделить вопросам кредитования МСП. Темами для обсуждения станут льготные механизмы кредитования данного сегмента бизнеса, эффективность мер для МСП и альтернативные программы финансирования — лизинг, факторинг и другие.

Новикомбанк — надежный партнер и организатор финансирования не только крупных предприятий высокотехнологичных отраслей, но и всей цепочки кооперации малого и среднего бизнеса. Обладая глубокими компетенциями в промышленности и большим опытом финансовой поддержки масштабных проектов, банк участвует в государственных программах льготного кредитования МСП, а также реализует собственные преференциальные программы. Об инструментах стимулирования инвестиционной активности этого сегмента и его доступе к разнообразным мерам государственной поддержки на тематическом круглом столе расскажет старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева.

Организатор форума, который по традиции пройдет в Сочи с 27 по 30 сентября, — Ассоциация банков России. За годы проведения мероприятие из статусного события превратилось в масштабную практичную встречу, на которой теперь обсуждаются самые насущные для финансовых организаций вопросы.

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