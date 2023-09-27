Команды ЮФЛ завершили сезон двумя победами

25 сентября 2023 г. для команд Академии ФК «Новосибирск» состоялись заключительные матчи сезона-2023 ЮФЛ Сибирь.

«Новосибирск-2008» обыграл сверстников из новокузнецкого «Металлурга» со счётом 3:1.

«Новосибирск-2007» свой матч у новокузнечан выиграл со счётом 4:2. Вне зависимости от результатов матчей последнего тура, который наши команды пропускают, команда Томаша Выходила сделала шаг вперёд и после прошлогодней бронзы завоевала серебро!

Поздравляем «Новосибирск-2008» с успешным дебютом в ЮФЛ, а «Новосибирск-2007» — с призовым вторым местом!

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