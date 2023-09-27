Символ уюта: тренды планировок в квартирах бизнесс-класса

При выборе жилья покупатель обращает внимание на множество параметров – от близости к метро до детской площадки во дворе. Один из самых важных факторов — планировка квартиры. Запросы у всех разные: одним нужна приватная холостяцкая берлога, другим — максимум пространства для большой семьи. Однако есть общие принципы планировочных решений, необходимые для комфорта жильцов. Какой должна быть квартира бизнес-класса и какие варианты предлагают современные девелоперы, рассказываем в этой статье.

Полезные метры

Ответственный застройщик ценит деньги, вложенные его клиентами в недвижимость. Лучшие квартиры спланированы так, что каждый квадратный метр несет функциональную нагрузку. К примеру, в современных квартирах нет ни огромных прихожих, ни тем более узких и длинных коридоров, характерных для жилья прошлых десятилетий.

Рационально использовать площадь позволяют и открытые планировки. Неслучайно растущая популярность евроформатов стала трендом последнего времени. Объединение кухни с гостиной не только увеличивает функциональность, но и дает жильцам широкие возможности для интерьерных решений. Кроме того, в помещении без перегородок и стен больше света и лучше вентиляция.

Объем и свет

Один из главных признаков качественного жилья 21 века — простор и воздух. Наряду с использованием евроформатов, раскрыть объем квартиры позволяют высокие потолки. Эту возможность активно используют девелоперы: по данным экспертов ГК «Родина», за последние три года доля жилья с высотой потолков более 3,5 метров удвоилась, а свыше 4 метров — утроилась.

Еще один важный фактор — площадь остекления. В современных проектах бизнес-класса огромный выбор предложений с панорамными окнами «в пол». Есть варианты с комнатами, в которых два окна, с угловым остеклением и естественным освещением в санузлах. Также большинство квартир оборудуют балконами, а премиальные лоты — видовыми террасами.

Долой беспорядок

Даже в огромной квартире не будет ощущения простора, если она захламлена. Поэтому в идеальном жилье должны быть предусмотрены места для хранения вещей — кладовые и гардеробные.

Все чаще в квартирах бизнес-класса появляются и отдельные хозяйственные помещения, например постирочные, в которых можно разместить стиральную и сушильную машину и, тем самым, разгрузить санузлы.

Уединенное место

Кстати, единственный санузел в семейном жилье бизнес-класса становится редкостью. В зависимости от площади квартиры их обычно два или три. Такое решение позволяет не только избежать очередей в самые востребованные по утрам помещения, но и не делать выбор между ванной и душевой кабиной.

Все большую популярность приобретают мастер-спальни — с отдельной ванной и гардеробной. Такая совершенно изолированная и максимально комфортная территория позволяет в приватной обстановке подготовиться к рабочему дню или выходным в кругу семьи.

Еще один нюанс — в комнате для сна исключены вытянутая, и тем более ассиметричная форма. Немыслимые конфигурации, модные в 90-е годы, давно ушли в прошлое. И тому есть причина — в квадратной спальне проще разместить большую кровать и другую мебель, кроме того, в ней комфортнее находиться психологически.

На вкус и цвет

Но самое главное для застройщика, тем более в бизнес-сегменте — предложить каждому покупателю то, что нужно именно ему, и вариативность планировочных решений — один из признаков качественного жилого комплекса.

Компактные студии для студентов, удобны «двушки» и «трешки» для семей с детьми, эксклюзивные лоты для тех, кому важен престиж — большой выбор планировок позволяет шире охватить потенциальную аудиторию. И речь идет не только о количестве комнат, но и о нюансах. Приветствуется, если даже «однушки» предлагаются разных площадей, с кухней побольше или, наоборот, спальней попросторнее.

Территория комфорта

Рассмотрим для примера жилой комплекс «Символ», который возводит компания «Донстрой» в Москве. Проект находится в историческом районе Лефортово, всего в пяти километрах от Кремля. Там можно приобрести квартиры на любой вкус. Так, в «Символе» есть скромные 25-метровые студии, а есть — двусветные, площадью более 40 квадратов. Огромный выбор однокомнатных квартир — свыше 150 предложений — от 33 до 55 кв. метров. Еще больше «двушек» — 237 вариантов от 53 до 72 квадратов. Есть лоты с тремя, четырьмя и даже пятью комнатами.

Планировочные решения тоже самые разнообразные: классика и евроформат, окна на одну, на две и даже на три стороны света. В просторных квартирах для семей с детьми предусмотрены мастер-спальни. Высота потолков варьируется от 3,1 до 5,2 метров, высота окон — до 2,1 метра. Есть предложения для самых взыскательных клиентов — с угловым остеклением, видовыми террасами, окнами в ванной и возможностью установки камина.

Зона особого комфорта продолжается и за пределами квартиры. Во всех корпусах «Символа» — стильные светлые лобби с помещениями для хранения колясок, лаунж-зонами и комнатами для деловых переговоров, постаматами и лапомойками для домашних животных.

В шаговой доступности — все необходимая для жизни инфраструктура — магазины и кафе, фитнес-центры и салоны красоты. На территории комплекса работает детский сад, а в этом году своих первых учеников приняла Бауманская инженерная школа-партнер МГТУ им. Баумана и одно из самых сильных учебных заведений России по подготовке к поступлению в ведущие технические вузы.

Изюминка «Символа» — парк «Зеленая река», который струится между всеми кварталами комплекса, повторяя изгибы бионических фасадов зданий. Общая площадь парка составит 10 гектаров — это и «легкие» жилого комплекса, и центр притяжения для его резидентов и гостей. При проектировании «Зеленой реки» учтены потребности жильцов всех возрастов и интересов. Для малышей предусмотрены современные игровые площадки, для подростков и молодежи — скейт-парки, памп-треки и спортплощадки, для старшего поколения — тихие беседки на природе, для всей семьи — собственный бульвар и площадь с амфитеатром.

Высокое качество проекта подтверждается многочисленными наградами и профессиональными премиями, а также уже оценено первыми резидентами. В комплексе шесть кварталов, из них два полностью построены и заселены, третий — также уже принимает новых жильцов, остальные находятся на разных этапах строительства. Присоединиться к счастливым обладателям недвижимости в «Символе» можно будет в ближайшее время — ввод в эксплуатацию 24-27 корпусов намечен на текущий год.

Реклама



ООО «Специализированный застройщик «ТПУ «Терехово 7»

ИНН 9709057123

LjN8KGt4g