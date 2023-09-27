Возвращение легендарной группы: Танцы минус объявляют о большом туре и едут в Новосибирск

Известная группа Танцы Минус выступит перед жителями Новосибирска уже 30 сентября в «бла бла баре»!

После 10-летней паузы неповторимый коллектив Танцы минус возвращается, чтобы порадовать своих поклонников во всех уголках страны. На этот раз группа отправляется в масштабный тур, который обещает стать событием года!

Легендарные музыканты из Санкт-Петербурга уже побывали во Владивостоке, Хабаровске, Иркутске и Красноярске.

О концерте в столице Сибири лидер группы Вячеслав Петкун говорит так: «Нам есть чем поделиться, есть что сказать, есть что сыграть и спеть».

Отметим, что за 20 лет существования группа создала несколько десятков радиохитов и выпустила 11 альбомов. Их песни можно услышать в саундтреках к культовым фильмам, включая фильм «Брат 2» режиссера Алексея Балабанова. В программу концерта в Новосибирске войдут песни с последних релизов группы — «С5етель» и «Круги», а также хиты, которые давно стали любимыми у публики: «Половинка», «Город» и «Цветут цветы».

Не упустите шанс побывать на этом незабываемом концерте! Приходите и отпразднуйте возвращение Танцы минус!

Билеты уже в продаже, так что не откладывайте, поторопитесь и обеспечьте себе место в первых рядах, чтобы стать частью этого запоминающегося музыкального события!

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