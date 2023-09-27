Завораживающие мелодии и неподражаемый голос: итальянский певец Пупо приедет с концертом в Новосибирск

Пупо — артист, который прославился своей музыкой не только в родной Италии, но и в России. Энцо Гинацци, сын почтальона и домохозяйки из Тосканы признается, Россия занимает особое место в его сердце.

Еще в 80-х годах он посетил СССР как турист и до сих пор хранит воспоминания о романе с русской девушкой, которая стала для него ценнейшей жемчужиной. Песню Lidia a Mosca он посвятил именно ей.

И вот уже зимой Пупо возвращается с концертом в Россию. Уже 1 декабря он выступит перед новосибирской публикой.

Отметим, что музыкой и написанием песен итальянец начал заниматься с ранних лет. Каждый его сингл завоевал популярность. Первый альбом Gelato al cioccolato («Шоколадное мороженое») вызвал большой интерес среди музыкальных критиков и поклонников. Такие песни, как Ciao («Чао»), Forse («Возможно») и Su di noi («Над нами»), также стали широко известны во многих странах.

Он дважды стал победителем фестиваля Сан-Ремо, а рядом с ним в разные годы также побеждали Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Эрос Рамазотти. Мадонна, Дженнифер Лопес, Тина Тернер, Лучано Паваротти и другие звезды.

Помимо своего богатого репертуара, Пупо с радостью исполняет хиты на русском языке, в том числе знаменитую песню «Есть только миг».

Пупо искренне верит, что музыка сближает людей. Итальянца восхищает многовековая культура России и менталитет людей.

«Никто не может запретить музыку», — уверен певец.

К слову, многие сибиряки ждут выступления с нетерпением.

Билеты на концерт можно приобрести на сайте.

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ИП Абузар Денис Викторович

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