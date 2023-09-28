Где покататься на яхте в Новосибирской области

Прогулка на яхте в лучах заходящего солнца — это незабываемые впечатления. Обское море, где часто катаются на яхтах новосибирцы, пропитан красотами Сибири, чистым воздухом, который буквально пьянит... Это приключение останется в памяти навсегда, а такие эмоции невозможно повторить!

Едем.рф рассказали, где лучше в Новосибирске отправиться в небольшую прогулку на яхте и что обязательно нужно взять с собой.



Где арендовать яхту?

Если вы планируете романтическое свидание или семейное путешествие, то рекомендуем арендовать прогулочную яхту. Во время такой прогулки вы сможете побывать на островах в Обском море и насладиться природой. На территории Тань-Вана также отличная возможность устроить пикник. Помимо этого, вы сможете заняться рыбалкой с борта яхты в Бердском заливе.

Для аренды парусных яхт или катеров лучше всего обратиться в яхт-клубы и лодочные базы. В Новосибирске имеется шесть таких яхт-клубов, предоставляющих возможность аренды парусных яхт и катеров. Большинство из них расположены в районе ОбьГЭС и в Бердске. Рекомендуется также забронировать судно заранее, особенно на выходных, когда спрос на аренду яхт и катеров обычно повышается по сравнению с будними днями. Цены за аренду варьируются от 2 000 рублей до 12 000 рублей за один час.

Что обязательно нужно взять с собой, чтобы безопасно насладиться отдыхом?









Новосибирцы рекомендуют следующие компании по аренде яхт:

— Паруса

Стоимость аренды яхты на пять человек составляет от 2600 рублей в час. Кроме того, компания предлагает экскурсионные прогулки с высадкой на Боровских островах.

— Сибморе

Аренда яхты доступна от 2000 рублей в час, и кроме того, есть возможность арендовать катера для любителей активного отдыха и адреналина.

— Yahta

Стоимость проката яхты или катера начинается от 6800 рублей в час, и также предусмотрена опция аренды на 20 или 30 минут.

— Роял Марин

Эта компания предоставляет в аренду катера, подходящие как для тех, кто предпочитает быстрые прогулки, так и для спокойных круизов. Стоимость аренды начинается от 6500 рублей в час.

— Престиж

Компания находится в селе Боровом. Аренда катера составит 8000 рублей за час.

Для морских путешествий используйте яхты и теплоходы, а для путешествий по суше сервис Едем.рф. Мы поможем вам отправиться в поездку из любой точки России вместе с попутчиками.

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