Крупная строительная компания повысит скорость монтажа домов благодаря нацпроекту

Крупная строительная компания «Брусника» вступила в национальный проект «Производительность труда» в Новосибирской области. Повышать эффективность работы в компании будут с помощью экспертов ФЦК.

Компания «Брусника» специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов и комплексном развитии городских территорий, строит жилье в крупных городах Урала и Сибири, а также Москве и Московский области. Внедрение инструментов бережливого производства в екатеринбургском филиале ООО «Брусника. Конвейер производства» показало эффективность и холдинг принял решение тиражировать опыт участия в нацпроекте на еще одну свою компанию, находящуюся в Новосибирске.

В Новосибирской области в национальном проекте, который курирует Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, будет участвовать фабрика по производству домокомплектов из сборного железобетона – филиал ООО «Брусника. Мобильная индустриализация». Фабрика расположена на территории застройки ЖК «Пшеница» в поселке Краснообск: от скорости, качества производства и монтажа изделий зависит выполнение плана застройки района.

«Цель проекта – с помощью экспертов ФЦК построить эффективные потоки на производстве и сборке плит перекрытия с интегрированными сетями и несущих стен, что позволит повысить скорость производства, монтажа и качества сборки домов. А также за счет исключения потерь снизить себестоимость домокомплектов и монтажных работ», – говорит директор по операционному управлению ООО «БМИ» Юрий Никитин.

Проект направлен на увеличение производительности труда на предприятии по производству сборных железобетонных конструкций для строительства зданий различного назначения, где реализован переход от традиционного способа производства железобетонных изделий к префабрицированному. Конструктивная система уникальна и состоит из совокупности предварительно произведенных конструктивных и неконструктивных элементов и методологии сборки здания на строительной площадке

«ФЦК обладает колоссальным опытом в реализации проектов по повышению производственной эффективности в строительной отрасли. У нас накоплена огромная база лучших практик, готовых к применению здесь и сейчас. Уверен, результат не заставит себя ждать», – отмечает руководитель проекта ФЦК Артем Мочнев.

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