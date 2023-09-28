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общество
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Крупная строительная компания повысит скорость монтажа домов благодаря нацпроекту

Фото: АО «АИР»

Крупная строительная компания «Брусника» вступила в национальный проект «Производительность труда» в Новосибирской области. Повышать эффективность работы в компании будут с помощью экспертов ФЦК.

Компания «Брусника» специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов и комплексном развитии городских территорий, строит жилье в крупных городах Урала и Сибири, а также Москве и Московский области. Внедрение инструментов бережливого производства в екатеринбургском филиале ООО «Брусника. Конвейер производства» показало эффективность и холдинг принял решение тиражировать опыт участия в нацпроекте на еще одну свою компанию, находящуюся в Новосибирске.

Фото Крупная строительная компания повысит скорость монтажа домов благодаря нацпроекту 2

В Новосибирской области в национальном проекте, который курирует Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, будет участвовать фабрика по производству домокомплектов из сборного железобетона – филиал ООО «Брусника. Мобильная индустриализация». Фабрика расположена на территории застройки ЖК «Пшеница» в поселке Краснообск: от скорости, качества производства и монтажа изделий зависит выполнение плана застройки района.

«Цель проекта – с помощью экспертов ФЦК построить эффективные потоки на производстве и сборке плит перекрытия с интегрированными сетями и несущих стен, что позволит повысить скорость производства, монтажа и качества сборки домов. А также за счет исключения потерь снизить себестоимость домокомплектов и монтажных работ», – говорит директор по операционному управлению ООО «БМИ» Юрий Никитин.

Фото Крупная строительная компания повысит скорость монтажа домов благодаря нацпроекту 3

Проект направлен на увеличение производительности труда на предприятии по производству сборных железобетонных конструкций для строительства зданий различного назначения, где реализован переход от традиционного способа производства железобетонных изделий к префабрицированному. Конструктивная система уникальна и состоит из совокупности предварительно произведенных конструктивных и неконструктивных элементов и методологии сборки здания на строительной площадке

«ФЦК обладает колоссальным опытом в реализации проектов по повышению производственной эффективности в строительной отрасли. У нас накоплена огромная база лучших практик, готовых к применению здесь и сейчас. Уверен, результат не заставит себя ждать», – отмечает руководитель проекта ФЦК Артем Мочнев.

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Карина Чиркова
Журналист

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