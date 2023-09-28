Мемы, интриги и сложности воспитания: Менее 5 дней осталось до легендарного спектакля «Это всё она» в Новосибирске

Вечная проблема «отцов и детей» всегда привлекала деятелей искусства. Спектакль «Это всё она» покажет зрителям как современные родители пытаются взаимодействовать со своими детьми, и на что готовы пойти ради своих чад. Премьера состоится 2 октября на сцене ДКЖ. Продажа билетов уже открыта.

В основе спектакля «Это всё она» лежит одноименная пьеса известного белорусского драматурга Андрея Иванова. За десять лет произведение было неоднократно поставлено в театрах России и Европы. Версию режиссера Андрея Чащина с актерами Викторией Толстогановой и Даней Киселевым многие критики признали одной из самых удачных постановок.

В основе пьесы — демонстрация отношений матери и сына после смерти отца. Героиня пытается найти общий язык с сыном-подростком, но все попытки безуспешны. Поэтому персонаж Толстогановой заводит фейковый аккаунт в социальной сети. Однако ситуация полностью выходит из-под контроля: юноша влюбляется в новую приятельницу. Что будет, когда тайна героев будет раскрыта?

Действие спектакля происходит в двух реальностях: привычной нам и виртуальной. Последняя в спектакле выделена специальными декорациями и особой пластикой актеров, которые взяты из компьютерных игр Sims и GTA. Чтобы воплотить эти образы, Виктория Толстоганова и Даня Киселев брали уроки у профессиональных хореографов. А чтобы полностью вжиться в роль, Виктория Толстоганова совершенствовала свои актерские навыки и просила помощи у своих реальных сыновей — выучить актуальный молодежный сленг.

Зрители выделяют талант и эмоциональность артистов:

«Смотрела постановку во время каникул в Москве. Невероятный спектакль! Проживаешь с героями каждую секунду!­» — поделилась впечатлениями студентка Юлия.

«Сложная ситуация. Жаль мать, но и сына понять можно. Были моменты, когда я просто не могла отделить реальность от постановки, невероятный спектакль» — рассказала Анна.

Спектакль «Это всё она» по-новому ставит вечные вопросы об отношениях внутри семьи — с учетом новых технологий и всепроникающей интернет-реальности. И зрителю предстоит раскрыть эту тайну.

Успейте купить билеты, пока они есть в наличии!

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ИП Абузар Денис Викторович

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