Управляющий директор Росбанка назвал основные тенденции на рынке

Главными особенностями private banking являются его фундаментальность, надёжность и конфиденциальность. Росбанк зарекомендовал себя одним из серьёзных игроков на рынке управления частным капиталом.

Специалисты банка придерживаются взвешенной риск-политики, которая обеспечивает высокую резистентность к влиянию различных дестабилизирующих экономических факторов.

Направление private banking развивается в кредитной организации с 2000 года. Управляющий директор Росбанк L'Hermitage Private Banking Александр Афанасьев рассказал корреспонденту Сиб.фм об особенностях работы с владельцами крупных капиталов, о тенденциях на рынке.

— В последние годы экономика России переживает непростой период. Расскажите, как удаётся эффективно работать в таких условиях?

— С 2019 года у нас происходят стремительные изменения. События сменяют друг друга, и это нас закаляет. Важно – быстро адаптироваться и принимать правильные решения. Росбанку удается сохранять стабильные позиции, что подтверждается его наивысшими из доступных для российского рынка кредитными рейтингами (на уровне с суверенным рейтингом РФ), предоставленными рейтинговыми агентствами АКРА и Эксперт РА. Достаточность капитала остается на одном из высочайших для российского рынка уровней – 16%.

Помогая клиентам сформировать эффективный портфель, мы учитываем действующие ограничения на иностранных площадках и делаем упор на российский рынок, который стремительно растёт. Да и клиентов, желающих возобновить инвестиционную деятельность, к нам стало обращаться больше. В совокупности этих факторов мы успешно решаем задачи клиентов, значит, всё делаем правильно.

— Можно ли самостоятельно разобраться в особенностях формирования инвестиционного портфеля?

— Конечно, это возможно. Все зависит от того, насколько человек погружен в эту тему и насколько глубоко успел изучить особенности рынка, готов ли тратить много времени на отслеживание всех нюансов. Тем, кому необходима поддержка, эксперты банка всё детально объясняют и помогают организовать процесс. А есть клиенты, которые на уровне наших профессиональных консультантов разбираются в инвест-продуктах и могут самостоятельно заниматься управлением портфелем инвестиций. Сейчас существует много ресурсов, которые позволяют изучить сферу самостоятельно, и, если у потенциальных клиентов есть такое желание, мы с удовольствием поможем им быстро во всём разобраться.

Кроме того, у нас есть инвестиционная платформа для совместной работы финансового эксперта и клиента private banking. Благодаря возможностям ИИ она анализирует массивы данных и позволяет получать персонализированные рекомендации по инвестированию. Дает возможность в режиме онлайн следить за состоянием капитала, ситуацией на рынках и принимать своевременные решения.

— Что вы можете сказать про востребованность цифровых платежных инструментов?

— Рост онлайн-платежей в последнее десятилетие был стремительным. Известно, что только в России к 2022 году порядка 85% покупок происходило мгновенно с использованием гаджетов.

Сейчас активно развиваются новые технологии, такие как блокчейн и основанные на них финансовые инструменты. Например, цифровые финансовые активы (ЦФА).

Для банковского сектора ЦФА представляют особенный интерес. Они позволят существенно снизить издержки по инвестированию и диверсифицировать активы. Чаще всего ЦФА удостоверяют на денежное требование, привязанное к цене того или иного актива. Сведения об эмитенте, то есть, об обязанном лице по конкретным ЦФА, подлежат раскрытию на сайте соответствующей платформы, на которой они выпускаются и обращаются, что обеспечивает понятность и прозрачность. Данный инструмент сейчас может выступать новым вариантом инвестирования, привязанным к целой цепочке поставок. Клиенты обращаются к нам, например, чтобы с помощью цифры приобрести долю в коммерческой недвижимости.

ЦФА обеспечивают прозрачность за счет цифровых данных, позволяют снизить стоимость и увеличить эффективность вашего портфеля, потому что в этой истории меньше посредников и экспертов, которым требуется оплата услуг.

— Поговорим о private banking. Считается, что это – предложение для избранных. Так ли это на самом деле?

— Я бы предпочёл другое определение. Для нас каждый клиент, независимо от его статуса, представляет особенную ценность. Клиенты Росбанк L’Hermitage Private Banking — это владельцы крупных капиталов. Например, собственники бизнеса (как правило, среднего и крупного). И мы также учитываем их интересы, как владельцев бизнеса, тем более, что Росбанк традиционно был и остается очень сильным в корпоративном сегменте. Также зачастую мы разрабатываем финансовые решения не только для самого клиента, но и его семьи, понимая задачи и цели на длинном горизонте.

— Какие нефинансовые услуги ваш банк может предложить клиентам?

— Мы предлагаем состоятельным клиентам открытую архитектуру решений. Если мы не можем осуществить какие-то задачи клиентов сами, кроме сферы финансов (тут мы действуем исключительно самостоятельно), мы обращаемся за помощью к нашим партнерам. У нас большое количество компаньонов в самых разных сферах. Нам удается решить любые вопросы, от юридических и налоговых консультаций до планирования путешествий, даже фотоохоту на китов недавно удалось организовать.

— В ноябре 2022 года завершилось обновление акционерной структуры Росбанка. Какие преимущества это даёт клиентам?

— Сейчас главную роль в управлении Росбанком играет Совет директоров, состоящий преимущественно из независимых директоров. Такой подход позволяет обеспечить высокое качество управления на основе лучших рыночных практик, накопленной банком обширной международной экспертизы, глубокого профессионального опыта независимых членов совета директоров в области финансов, страхования и корпоративного управления.

47,5% акций Росбанка переданы Благотворительному фонду Владимира Потанина и направлены на пополнение его пяти целевых капиталов, каждым из которых управляет отдельная независимая УК. Доля группы «Интеррос» в акционерном капитале Росбанка составляет немногим менее 45%. Еще 7,5% акций банка были приобретены дочерней банку управляющей компанией «Русфинанс», часть из них направлена на мотивационную программу для сотрудников Росбанка.

Группа «Интеррос» имеет диверсифицированный портфель проектов в сферах горной добычи и металлургии, финансов, девелопмента, финтеха, спорта и туризма, фармацевтики. Взаимодействие с компаниями группы дает нам возможность разрабатывать новые продукты и предлагать клиентам современные и интересные решения.

— Вы говорите, что ваши сотрудники всегда смогут помочь клиенту с любым его вопросом. Кроме клиентоориентированности, какие ещё принципы работы с клиентом у Росбанка?

— Если говорить о Росбанк L’Hermitage Private Banking, то это, в первую очередь, конфиденциальность. А клиентоориентированность с конфиденциальностью так или иначе всегда связаны. Сюда можно добавить ещё один важный принцип – долгосрочность взаимоотношений. Благодаря совокупности этих факторов, мы в этом году на 20% увеличили свою клиентскую базу, а рост капиталов клиентов под управлением составил порядка 25%.

Все вышеперечисленные факторы и условия работы свидетельствуют о том, что главным ориентиром для Росбанка являются задачи, которые ставит клиент. Используя современные методы и цифровые возможности, специалисты тщательно подходят к своей работе, взаимодействуя только с надежными партнерами. За 30 лет на рынке страны Росбанк добился впечатляющих результатов, главный из которых — доверие многочисленных клиентов.

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