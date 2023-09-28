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общество
На правах рекламы реклама

В Сибири свыше 60 предприятий используют ИИ в общении с клиентами

Фото: Ростелеком

Свыше 60 сибирских предприятий пользуются «Аналитикой речи» от «Ростелекома». До 31 декабря 2023 года услугу можно подключить на льготных основаниях: первые 30 дней бесплатно.

Сервис поможет эффективно организовать работу с телефонными обращениями клиентов: искусственный интеллект автоматически анализирует разговоры специалистов кол-центров и формирует отчеты о качестве их работы. Такой подход позволяет руководителям своевременно реагировать на ошибки операторов.

«”Аналитика речи” будет полезна всем клиентоориентированным организациям: крупным коммерческим компаниям, предприятиям сектора МСП, многим государственным учреждениям. Это действенный инструмент для повышения лояльности аудитории, с помощью которого можно не только оперативно решать, но и предупреждать конфликтные ситуации», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Подключить сервис можно в личном кабинете одной из самых популярных услуг «Ростелекома» — Виртуальной АТС. Пользователю станут доступны записи разговоров с клиентами, при этом аудиофайлы можно перевести в текстовый формат и искать нужную информацию по ключевым словам или фразам. В «Аналитике речи» также есть функция настройки фильтров сообщений, например, для выявления жалоб из общего потока обращений. Сервис позволит проанализировать реакцию операторов на негативные звонки, чтобы при необходимости скорректировать их поведение.

Фото В Сибири свыше 60 предприятий используют ИИ в общении с клиентами 2Фото В Сибири свыше 60 предприятий используют ИИ в общении с клиентами 3

В Сибири услуга наиболее популярна в Иркутской, Новосибирской и Томской областях, а также в Алтайском и Красноярском крае. Сервисом преимущественно пользуются лечебные учреждения, гостиницы, строительные организации, благотворительные фонды и индивидуальные предприниматели.

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Карина Чиркова
Журналист

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