Запатентованная система мониторинга производственных мощностей от «Е-ШКАФа» выявит простои и перегрузку

Завод «Е-ШКАФ» получил патент на авторскую разработку системы мониторинга производственных мощностей. Эта уникальная технология отслеживает работу электрооборудования на всем предприятии или в отдельном цехе и выявляет нерациональное или аномальное потребление, неправильную эксплуатацию и даже его предаварийное состояние.

В рамках импортозамещения Е-ШКАФ предлагает отрасли инновационный подход к эффективной организации производственных процессов. Суть технологии – в комплексной связке модулей и датчиков для сбора данных, который встраивают в электрошкафы или непосредственно в само оборудование, и сервера для обработки полученных данных. Система собирает показатели с линий электропитания и «подсвечивает» места с перегрузкой, холостым ходом, простоями, искрениями, время старта и остановки, а также возможные предаварийные состояния станков. В критической ситуации операторам подается сигнал тревоги, а при экстренной необходимости система обесточивает цех, чтобы не допустить ЧС.

Умный электрошкаф собирает показатели от месяца к месяцу и проводит их анализ. Технология интегрируется с любыми SCADA-системами, промышленными платформами и 1С. Таким образом, можно проанализировать работу станка за определенное время и выявить причины изменения показателей. Или – высчитать себестоимость продукции, так как к параметрам системы идет привязка выработки определенной смены и конкретного станка/сотрудника. А еще можно связать систему с ТОиР и обслуживать оборудование по необходимости, так сказать «по факту». К примеру, отложить ремонт, если двигатель наработал лишь 20-30% от нормы межсервисного периода. Или, наоборот, провести внеплановую диагностику, если есть ненормативная эксплуатация, корпус оборудования вибрирует или перегрет.

Для всех заинтересованных «Е-ШКАФ» готов презентовать оборудование с запатентованной технологией в действии. Для этого завод приглашает клиентов и партнеров на бизнес-экскурсию на свое производство. В ее рамках участникам покажут этапы работы системы мониторинга. В компании подчеркивают: внедрение разработки позволит оптимизировать потребление электроэнергии, выявить халатность сотрудников, пересмотреть подход к производству и сэкономить ресурсы.

Ссылка на сайт: https://e-shkaf.su/

Реклама ООО «ТОП СМАРТ»

LjN8KCkxZ