ГД одобрила законопроект о штрафах за навязывание потребителям допуслуг

Законопроект о введении штрафов за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг и взимание оплаты за них был принят во втором чтении Государственной Думой.

Согласно новым правилам, штрафы для должностных лиц составят от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, передает Дума ТВ.

Как рассказал Спикер Госдумы Вячеслав Володин, некоторые компании включают в договоры о купле-продаже условия, обязывающие покупателя приобрести дополнительный товар или услугу. В частности, при покупке автомобиля в автосалоне потребителю могут настойчиво предлагать заключить договор страхования с определенной компанией. Это приводит к дополнительным расходам для покупателя.

Законопроект предусматривает штрафы от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц в случае необоснованного отказа рассмотреть требования потребителя, связанные с нарушением его прав, или уклонения от их рассмотрения в установленном законом порядке.

Согласно словам Володина, данные меры направлены на защиту граждан от чиновников, которые не желают рассматривать жалобы на нарушение прав потребителей. Этот закон также поможет покупателям разрешать споры с недобросовестными продавцами.

Стоит подчеркнуть, что ранее этот законопроект был отправлен на доработку. В пояснительной записке к документу разработчики отмечали, что навязывание дополнительных товаров и услуг, как правило, происходит на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Однако иногда сумма может составлять более половины от начальной стоимости.