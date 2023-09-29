Любовь победит буллинг: состоялась светская премьера музыкального сериала «Плакса»

В кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера 8-серийной музыкальной драмы Сергея Жукова «Плакса» (16+). Цифровая премьера первых эпизодов в видеосервисе Wink уже сегодня — 28 сентября 2023 года, в новом сезоне сериал покажет канал СТС. Производством проекта занималась компания «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» при участии видеосервиса Wink и телеканала СТС. «Плакса» пополнила линейку проектов Wink Originals.

Сериал сошел с экрана на улицы Москвы — началась премьера на старом Арбате, где на площадке для уличных музыкантов выступила исполнительница главной роли Ника Жукова. Она представила несколько композиций из сериала, включая заглавную песню «Девочка-плакса».

В кинотеатре сериал и съемочную группу представили автор идеи и генеральный продюсер Сергей Жуков, Ника Жукова, креативный продюсер Вадим Бакунев, режиссер Андрей Силкин, директор по контенту видеосервиса Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) Александр Косарим. Видеоприветствия для гостей премьеры записали Ирина Розанова, Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце и Роман Маякин.

Сергей Жуков особо отметил социальную значимость сериала, назвав его самоучителем по борьбе с буллингом. Он призвал смотреть сериал всей семьей, чтобы научиться вместе понимать проблемы и бороться с ними. По статистике, 52% школьников сталкивается с теми или иными проявлениями буллинга — психологического и физического преследования со стороны других учеников.

Разделить радость премьеры вместе с создателями сериала пришли Регина Тодоренко, Дмитрий Шепелев с сыном Платоном, Антон и Елена Пинские, Ирина Безрукова, Шура, Илана Юрьева, Алина Буре, Катя Цуканова-Котт, Алексей Серов («Дискотека Авария»), Вита Корниенко, Денис Павлов, Екатерина Семёнова, Маша Малиновская, Алина Шпак, Иван Кокорин, Павел Рассомахин, Александр Метелкин, Амирчик, Elsea, Маргарита Дьяченкова, Катерина Кейру и другие.

Фото с премьеры

По сюжету сериала «Плакса» семья школьницы Маши (Ника Жукова) вынуждена переехать из Москвы в Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке девочке непросто мириться с порядками провинциальной школы. Да и в доме у бабушки (Ирина Розанова) свои правила жизни. В новой школе Маша становится жертвой буллинга — изощренного психологического и физического преследования со стороны группы одноклассниц. Прессинг ужесточается из-за чувств, вспыхнувших у Маши к парню (Алексей Онежен) главной звезды и бунтарки школы Крис (Диана Енакаева). А еще они обе оказываются соперницами в борьбе за право поехать на музыкальный фестиваль. С подачи Крис к Маше приклеилось прозвище «Плакса». Справляться с проблемами и слезами героине помогает только музыка и группа, которую она собрала вместе с другими учениками (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьёв, Софья Николаева).

Трейлер сериала

В сериале очень много музыки. В альбоме с саундтреком сериала 12 композиций: две из них в исполнении кумира молодежи Вани Дмитриенко, девять — исполнительницы главной роли Ники Жуковой, а также дуэт Вани и Ники. На совместную песню двух молодых исполнителей будет снят клип. Альбом уже вышел на музыкальных площадках и доступен по ссылке. Он будет пополняться композициями по мере выхода новых серий.

О сериале «Плакса» (16+)

Производство: «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН», Wink, СТС

Жанр: музыкальная драма

Хронометраж: 48 минут

Количество серий: 8

Режиссер-постановщик: Андрей Силкин

Оператор-постановщик: Денис Панов

Генеральный продюсер: Сергей Жуков

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Владимир Неклюдов

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим

Музыкальный продюсер: Сергей Жуков

Креативный продюсер: Вадим Бакунев

Исполнительные продюсеры: Ксения Белоусова, Георгий Розинов

Сценаристы: Ирина Гурьянова, Сергей Жуков, Оксана Барковская, Вадим Бакунев, Алина Луну

В ролях: Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Татьяна Орлова, Екатерина Семёнова, Никита Тарасов, Елена Захарова, Анна Гуляренко, Светлана Колпакова, Анна Зайкова, Диана Енакаева, Даниил Муравьёв, Алексей Онежен, Софья Николаева, Алексей Демидов, Афина Лукиди, Даниил Чибриков, Адам Кумаев и другие.

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