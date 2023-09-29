Новикомбанк рассчитал свой углеродный след

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, продолжает внедрение ОСК-принципов во внутренние процессы организации. Принятая Методика расчета выбросов парниковых газов (СО2) позволяет рассчитывать углеродный след банка.

Новикомбанк развивает стратегию устойчивого развития на основе принципов ОСК: охрана окружающей среды, социальная ответственность бизнеса и корпоративная культура управления. В целях оценки и контроля воздействия на окружающую среду банк разработал методику расчета собственного углеродного следа, которая опирается на действующие нормы российского законодательства и учитывает лучшие мировые практики. Методика позволяет определить выбросы парниковых газов от источников, находящихся в собственности банка, и косвенные энергетические выбросы от производства приобретаемой и потребляемой тепловой и электрической энергии.

Предварительные оценки объемов эмиссии парниковых газов, определённые в соответствии с Методикой, приводятся в опубликованном отчете об устойчивом развитии Новикомбанка за 2022 год. Помимо раскрытия информации о фактических выбросах, эти сведения становятся основой для планирования деятельности банка в области сокращения воздействия на климат.

Новикомбанк придерживается проактивного подхода к вопросу сокращения воздействия на климат. В соответствии с Планом мероприятий по развитию и внедрению ОСК-принципов в 2024 году планируется провести оценку воздействия кредитного портфеля на окружающую среду и подходы к определению и минимизации климатических рисков.

Новикомбанк не ограничивается только предоставлением продуктов и услуг, направленных на достижение ОСК-эффектов, но и помогает своим клиентам путём консультирования, поддержки и помощи в их трансформации. Все это позволяет банку с партнерами жить в одной среде, одной парадигме, повышать рейтинги, долгосрочную стоимость и привлекательность для инвесторов.

Утверждённая Методика позволяет осуществлять расчёты выбросов парниковых газов с тем, чтобы отчётливо проследить собственный углеродный след, и при формировании методологических основ на законодательном уровне иметь возможность проводить сравнительный анализ показателей.

Реклама. АО АКБ «НОВИКОМБАНК». LjN8KCnQR