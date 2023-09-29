Цифровые сервисы Банка Уралсиб позволяют успешно развивать малый бизнес

Современная экономическая ситуация требует от предпринимателей быстрой перестройки, смелости и гибкости в принятии решений. Банки предлагают этой категории клиентов различные услуги как для открытия, так и развития бизнеса. Один из таких финансовых институтов — Банк Уралсиб, он активно внедряет продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия.

У банка есть широкая линейка предложений для бизнеса на любой стадии развития. Для клиентов малого и среднего бизнеса, которые только начинают свою деятельность, Уралсиб запустил бесплатный сервис онлайн-регистрации ИП и ООО. С его помощью можно внести изменения в регистрационные данные или же закрыть ИП. Не нужно платить госпошлину и идти в налоговую инспекцию, сервис самостоятельно подготовит полный пакет документов. Скачивать и заполнять бланки не нужно. При этом сервисом можно также воспользоваться для подготовки и самостоятельной подачи документов в ФНС или МФЦ.

Кроме этого, Банк Уралсиб запустил онлайн-сервис для подготовки и подачи в ФНС заявления на получение патента индивидуальными предпринимателями. Им можно воспользоваться при оформлении нового патента, продлении действующего или регистрации ИП сразу на патентной системе налогообложения (ПСН). Сервис позволяет подать заявление онлайн с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), а также скачать документы для самостоятельной подачи заявления в ФНС – как напрямую или через МФЦ. Функционал сервиса подскажет, какие виды деятельности доступны в выбранном регионе, и автоматически подгрузит реквизиты ИП, при их наличии.

Предприятия, у которых есть расчетный счет в Банке Уралсиб, могут подключить сервис «Цифровая зарплата». Это удобные переводы в рублях на счета и карты сотрудников в любых банках: речь идет, в том числе, о заработной плате, премиях, отпускных и т.д. Сервис доступен для действующих клиентов банка — компаний и предпринимателей с количеством сотрудников для перечисления до 30 человек. Преимуществом «Цифровой зарплаты» является автоматический расчет НДФЛ с возможностью одновременной уплаты налога. При этом абонентская плата за пользование сервисом не взимается.

Также Банк Уралсиб включил сервис онлайн-бухгалтерии 1С:БизнесСтарт в базовый пакет услуг РКО для новых клиентов – индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН). Ссылка для бесплатного доступа к сервису будет автоматически направляться после открытия нового расчетного счета в банке и подключения пакета услуг.

Пользователям интернет-банка для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн теперь доступен сервис превентивной оценки клиентских операций на соответствие нормам 115-ФЗ, который поможет отслеживать онлайн риски ограничений по 115-ФЗ или блокировки интернет-банка.

Сервис постоянно анализирует операции и формирует рейтинг безопасности (счета в целом и каждого платежа в отдельности) по следующим параметрам: назначение платежей, движение средств по счету, объем уплачиваемых налогов, влияние контрагентов на репутацию бизнеса.

А еще Уралсиб предлагает премиальную бизнес-карту Mir Supreme Business — удобный инструмент управления средствами и для оплаты товаров и услуг юрлицами и ИП. Бизнес-карта дает возможность клиенту вносить выручку на свой расчетный счет, оплачивать командировочные, представительские и другие расходы, осуществлять переводы с бизнес-карты на карты физических лиц, иметь круглосуточный доступ к средствам на карте и осуществлять оперативный контроль за операциями. Карту можно заказать в онлайн-банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн или при обращении в офис Банка Уралсиб, обслуживающий бизнес-клиентов.

Более подробную информацию о бизнес-карте Mir Supreme Business, а также о других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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