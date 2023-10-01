В Сети опубликовали завещание главы ЧВК «Вагнер» Пригожина: кому он оставил своё имущество

За полгода до гибели бизнесмен и основатель знаменитой ЧВК «Вагнер» переписал всё своё миллиардное имущество на 25-летнего сына, оставив без наследства двух дочерей и супругу.

На бескрайних просторах сети «завирусился» скриншот документа, который преподносят пользователям, как завещание Евгения Пригожина. Согласно тексту, все активы на общую сумму 32 миллиарда 534 миллиона 059 рублей достаются безраздельно Павлу Пригожину (сын основателя ЧВК «Вагнер»). В случае его смерти или отказа от наследства деньги будут перераспределены в равных долях между всеми членами семьи.

Однако в завещании есть один юридический и очень любопытный нюанс (пока ничем не подтверждён) – якобы все активы Евгения Пригожина контролирует новый начальник службы безопасности Михаил Ватанин, из чего следует, что воспользоваться наследством молодой человек не сможет, как и две его сестры Полина и Вероника, а также мама – Любовь Пригожина.

Отметим, что вся семья погибшего бизнесмена уже давно является обеспеченной компанией. Вдова много лет владеет сетью магазинов по продаже шоколадных изделий «Музей шоколада» в Санкт-Петербурге и сетью оздоровительных центров с ежегодным «чистым» доходом 2, 5 млн долларов. Полина Пригожина владеет собственным конным клубом, а также является совладелицей сети шоколадных магазинов матери и получает доход от сдачи апартаментов «Lahta Plaza». Павел Пригожин – уже миллиардер и без папиного наследства, в его владении значатся: ООО «Бета», Лахта Парк Премиум, Лахта Парки, Лахта Плаза, и ООО «Турстатус».

Что касается собственности Вероники Пригожиной, то оно не ограничивается санкт-петербургскими отелями «Red Stars Hotel» и «River Palace». Девушка владеет ещё и коттеджем в престижном поселке под Петербургом «Северный Версаль».