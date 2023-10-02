Без ножа и боли: в Новосибирске безопасно лечат миому матки ультразвуком

Современная технология в клинике «Претор» помогает вернуть женское здоровье без оперативного вмешательства, наркоза и боли.

Высокий ритм жизни часто не оставляет времени на себя. Сегодня у женщин множество обязанностей и забот, но иногда забота нужна им самим. Гинекологи рекомендуют всем женщинам старше 20 лет проходить обследование хотя бы раз в год, ведь чем раньше выявлена проблема, тем проще ее вылечить.

Одним из самых распространенных гинекологических заболеваний является миома матки – патологическое доброкачественное новообразование. Лечение в большинстве случаев требует хирургического вмешательства, то есть нарушается целостность органа. Хирургическая операция требует длительного восстановления, и планирование беременности придется отложить на длительный срок.

Альтернативой операции является HIFU*-терапия – инновационный неинвазивный метод лечения новообразований матки. Методика популярна в странах Европы, США, Китае, Израиле. В России до недавнего времени была доступна только в Москве. С 2022 года технология успешно применяется в отделении высокотехнологичной медицинской помощи Новосибирской клиники «Претор».

Преимущества метода

Лечение на аппарате HIFU заключается в воздействии на новообразование высокоинтенсивным сфокусированным ультразвуком. Точечное воздействие разрушает опухоль. Методика применяется для лечения миомы, эндометриоза и аденомиоза матки. Процедура не требует общего наркоза – выполняется под седацией.

Если процедуру проводят утром, то вечером пациентка уже может отправляться домой.

Фокусированная ультразвуковая хирургия также может сочетаться с другими методами лечения – лучевой и химиотерапией. Отметим, что HIFU-терапия является безопасной и эффективной для пациентов разного возраста. Такое лечение значительно помогает улучшить качество жизни пациента, освободив его от боли и дискомфорта, значительно улучшая общее состояние.

Довериться врачу

Клиника «Претор» работает в Новосибирске более 20 лет. Первым направлением работы была ранняя диагностика онкологии. За последние годы спектр медицинских услуг здесь существенно расширился. Врачи постоянно осваивают новые методики лечения, повышают квалификацию. Клиника оснащена современным оборудованием для диагностики и эффективного лечения. Здесь работают профессионалы, опыту которых можно доверять.

Уже сейчас можно оставить заявку на сайте клиники и получить лечение по специальной цене.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

* HIFU — ХАЙФУ (высокоинтенсивный фокусированный ультразвук).

Подробности акции можно уточнить по телефону единой справочной +7 (383) 309–00–00.

Многопрофильный медицинский центр «Претор»:

Новосибирск, ул. Фрунзе, 4,

единая справочная: +7 (383) 309–00–00.

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