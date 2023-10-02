Новосибирский девелопер VIRA принял участие в «Ипотечной субботе»

Мероприятие посетило более тысячи гостей. В завершение люди поблагодарили девелопера за сертификаты и реальную помощь в подборе наиболее выгодных условий ипотечного кредитования.

16 сентября 2023 года прошло масштабное мероприятие в ТРЦ «Аура» — «Ипотечная суббота». Строительная компания VIRA также приняла активное участие в нем, подобрав 50 гостям индивидуальные условия ипотеки с банком-партнером. Помимо этого, все желающие получили консультацию — специалисты рассказали о доступных планировках и вариантах отделки квартир.

«Уже ставшая традиционной «Ипотечная суббота» в «Ауре» прошла стабильно и эффективно. Название события уже давно в полной мере не отражает ее суть и наполнение.

Для нас, в первую очередь, это одна из площадок, где мы становимся чуть ближе к нашим потенциальным клиентам, которые уже знакомы с нами. Также, мы знакомимся с теми, кто видит нас впервые, рассказывая про компанию и про наши ценности через новые потрясающие девелоперские проекты, которые мы реализуем прямо сейчас», — комментирует Иван Баталов, директор по маркетингу VIRA.

Специально для «Ипотечной субботы» VIRA подготовили специальное предложение: девелопер подарил всем гостям, которые собираются в ближайшее время покупать квартиру, сертификаты-скидки — 1 тыс. руб. на каждый кв. м.

Акция суммируется с другими скидками и будет действовать до конца сентября. Действие сертификата распространяется на жилые комплексы, которые уже находятся в продаже: ЖК Grando на ул. Фрунзе, ЖК LUNA на ул. Ляпидевского и ЖК Gorizont на ул. Коминтерна. Все объекты сдадут в ближайшие полтора года. Также сертификат можно применить при покупке квартиры в ЖК «Матрешкин двор» на ул. Петухова и ЖК «Новые матрешки» на ул. Бородина.

Гости проявляли большой интерес к проектам правого берега — Grando, Gorizont и LUNA. Так как ТРЦ «Аура» находится именно там.

Grando — 30- этажный небоскреб бизнес-класса высотой почти 100 м, станет одним из самых высоких зданий в Новосибирске. Вошел в список финалистов лучших строящихся жилых небоскребов России по версии экспертного жюри авторитетной премии в области жилой недвижимости Urban Awards-2023.

LUNA — это 23-этажный дом класса «комфорт-плюс» с витражным остеклением и стилобатной частью, реализованный в стиле современного функционализма с элементами неоклассической архитектуры. Возводится рядом с главной улицей города — Красным проспектом.

Gorizont — 15-этажный дом комфорт-класса, воплощение лучших инженерных решений. Здесь будет реализованы элементы системы «умный дом» с возможностью дистанционного открывания ворот, оплатой счетов, а также доступом в дом по Face ID, что обычно свойственно жилью бизнес-класса.

СПРАВКА О КОМПАНИИ

VIRA — ведущий застройщик Новосибирска и Сибирского федерального региона, в марте 2023 году компания отметила 12-летие профессиональной деятельности и 708 359 кв. м сданного жилья. VIRA это надежность, компетентность, амбициозность, ответственность, порядочность, уважение к другим, смелость и приверженность семейным ценностям. VIRA не просто строит дома, VIRA строит счастливую жизнь.

Офис продаж: ул.Фрунзе 63

тел: 8 (383) 271-22-22

vira-stroy@bk.ru

vira-stroy.ru

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