Субсидия до 500 000 рублей при покупке техники SEM

ТаймЛизинг совместно с ООО «Техника Дальний Восток» предоставляет клиентам субсидию до 500 000 рублей на приобретение новых фронтальных погрузчиков, автогрейдеров, бульдозеров и дорожных вибрационных катков.

Условия лизинга:

— Первоначальный взнос – от 0%

— Срок лизинга – до 60 месяцев

— Минимальный пакет документов



Таблица 1. Спецтехника, подходящая для субсидирования от ООО «ТДВ»

Модель Размер субсидии в руб., в т.ч. НДС Погрузчик фронтальный SEM636D 200 000 Погрузчик фронтальный SEM653D 350 000 Погрузчик фронтальный SEM655D 350 000 Погрузчик фронтальный SEM660D 400 000 Автогрейдер SEM917 400 000 Автогрейдер SEM919 500 000 Автогрейдер SEM922 500 000 Бульдозер SEM816 500 000 Бульдозер SEM826 500 000 Каток дорожный вибрационный SEM512 300 000

ООО «Техника Дальний Восток» более 10 лет является официальным дилером спецтехники SEM не только в ДФО, но и по всей России. Компания занимается продажей новой техники SEM и поставкой под заказ, обеспечением запчастями и расходными материалами, подбором навесного оборудования, гарантийным и послегарантийным обслуживанием.

Акция действует до 31.12.2023г. Размер субсидии утверждается индивидуально и зависит от выбранной модели спецтехники. Подробную информацию о спецпредложении можно получить, оставив заявку на сайте ТаймЛизинг или обратившись в любой офис компании по указанным телефонам. Не является публичной офертой.

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ООО «ТаймЛизинг»; ОГРН 1062536020216, Юр. адрес: 690014, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 36Б, 8 этаж.

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