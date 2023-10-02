Субсидия до 500 000 рублей при покупке техники SEM

ТаймЛизинг совместно с ООО «Техника Дальний Восток» предоставляет клиентам субсидию до 500 000 рублей на приобретение новых фронтальных погрузчиков, автогрейдеров, бульдозеров и дорожных вибрационных катков.
Условия лизинга:
— Первоначальный взнос – от 0%
— Срок лизинга – до 60 месяцев
— Минимальный пакет документов
Таблица 1. Спецтехника, подходящая для субсидирования от ООО «ТДВ»
|
Модель
|
Размер субсидии в руб., в т.ч. НДС
|
Погрузчик фронтальный SEM636D
|
200 000
|
Погрузчик фронтальный SEM653D
|
350 000
|
Погрузчик фронтальный SEM655D
|
350 000
|
Погрузчик фронтальный SEM660D
|
400 000
|
Автогрейдер SEM917
|
400 000
|
Автогрейдер SEM919
|
500 000
|
Автогрейдер SEM922
|
500 000
|
Бульдозер SEM816
|
500 000
|
Бульдозер SEM826
|
500 000
|
Каток дорожный вибрационный SEM512
|
300 000
ООО «Техника Дальний Восток» более 10 лет является официальным дилером спецтехники SEM не только в ДФО, но и по всей России. Компания занимается продажей новой техники SEM и поставкой под заказ, обеспечением запчастями и расходными материалами, подбором навесного оборудования, гарантийным и послегарантийным обслуживанием.
Акция действует до 31.12.2023г. Размер субсидии утверждается индивидуально и зависит от выбранной модели спецтехники. Подробную информацию о спецпредложении можно получить, оставив заявку на сайте ТаймЛизинг или обратившись в любой офис компании по указанным телефонам. Не является публичной офертой.
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ООО «ТаймЛизинг»; ОГРН 1062536020216, Юр. адрес: 690014, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 36Б, 8 этаж.
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