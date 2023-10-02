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Авто общество
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Субсидия до 500 000 рублей при покупке техники SEM

Фото: Тайм Лизинг

ТаймЛизинг совместно с ООО «Техника Дальний Восток» предоставляет клиентам субсидию до 500 000 рублей на приобретение новых фронтальных погрузчиков, автогрейдеров, бульдозеров и дорожных вибрационных катков.

Условия лизинга:

— Первоначальный взнос – от 0%

— Срок лизинга – до 60 месяцев

— Минимальный пакет документов


Таблица 1. Спецтехника, подходящая для субсидирования от ООО «ТДВ»

Модель

Размер субсидии в руб., в т.ч. НДС

Погрузчик фронтальный SEM636D

200 000

Погрузчик фронтальный SEM653D

350 000

Погрузчик фронтальный SEM655D

350 000

Погрузчик фронтальный SEM660D

400 000

Автогрейдер SEM917

400 000

Автогрейдер SEM919

500 000

Автогрейдер SEM922

500 000

Бульдозер SEM816

500 000

Бульдозер SEM826

500 000

Каток дорожный вибрационный SEM512

300 000

ООО «Техника Дальний Восток» более 10 лет является официальным дилером спецтехники SEM не только в ДФО, но и по всей России. Компания занимается продажей новой техники SEM и поставкой под заказ, обеспечением запчастями и расходными материалами, подбором навесного оборудования, гарантийным и послегарантийным обслуживанием.

Акция действует до 31.12.2023г. Размер субсидии утверждается индивидуально и зависит от выбранной модели спецтехники. Подробную информацию о спецпредложении можно получить, оставив заявку на сайте ТаймЛизинг или обратившись в любой офис компании по указанным телефонам. Не является публичной офертой.

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ООО «ТаймЛизинг»; ОГРН 1062536020216, Юр. адрес: 690014, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 36Б, 8 этаж.

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Карина Чиркова
Журналист

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