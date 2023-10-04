Доказываем, что онлайн-изучение английского так же ценно, как очное

Современный мир требует от профессионалов множества навыков, и одним из наиболее ценных из них является владение английским языком.

Без сомнения, английский стал международным языком бизнеса, науки и технологий, и владение им открывает двери к множеству возможностей. Знание иностранного мгновенно выделяет вас среди других соискателей. Пусть школа и студенчество уже позади, освоить язык можно в любом возрасте онлайн.

Удаленный формат многие не признают, однако порой только так можно обучать взрослому человеку с работой и семьей. Центр изучения иностранного языка в Москве YES предлагает не только английский для освоения, в школе учат и детей, и подростков, и взрослых. Все возможности центра можно посмотреть по ссылке. Вам предстоит новая должность, которая требует знания языка? У вас есть полгода, чтобы выйти на новый уровень.

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ЧОУДО «Школа Английского Языка "ЕС"»

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