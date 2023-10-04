Маргарита Симоньян предложила взорвать ядерную бомбу над Сибирью

По мнению российской журналистки, ядерный взрыв над Сибирью выведет из строя технику и поможет «наказать Запад».

В одном из интервью Маргарита Симоньян, главный редактор RT и Sputnik, высказала идею о проведении ядерного взрыва над Сибирью с целью выведения из строя всей радиоэлектроники на Земле. При этом она утверждала, что такой действие не приведет к ядерной зиме или опасной радиации, но приведет к отключению спутников и возврату в прошлое.

«Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение десяти лет от онкологии, — ничего этого не будет <...> И мы вернемся с вами в год какой-нибудь эдак 1993-й — проводные телефоны, двушечка в телефоне-автомате. Я вам скажу: чудесно же жили, вот правда, я даже обрадуюсь», — заявила журналистка.

Ее высказывания вызвали негодование общественности — на Симоньян подано заявление в Следственный комитет и МВД. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Маргарита Симоньян не является официальным представителем власти и ее высказывания не всегда отражают официальную позицию.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что отслужившие призывники будут уволены и направлены к местам проживания.