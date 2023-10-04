Мэр Новосибирска Локоть оценил предложение Симоньян взорвать ядерную бомбу над Сибирью

Новосибирский мэр предупредил об опасности термоядерных взрывов.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе пресс-конференции 4 октября предупредил, что проведение ядерных испытаний над Сибирью может иметь серьезные последствия, которые будут ощущаться на протяжении тысячелетий.

«Я как физик по образованию прокомментирую: ничего хорошего в термоядерных наземных взрывах нет. Последствия возможные будут сказываться даже не на сотни лет, а на тысячелетия», — заявил градоначальник.

Мэр подчеркнул, что любые действия, связанные с ядерной и термоядерной энергией, требуют особой ответственности. Ранее главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян высказала идею о проведении ядерного взрыва над Сибирью с целью выведения из строя радиоэлектроники на Земле.

Однако ее высказывания вызвали негативную реакцию общественности — общественники подали заявление в Следственный комитет и МВД. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Симоньян не является официальным представителем власти и ее высказывания не отражают официальную позицию.