В России готовятся заблокировать все VPN-сервисы

Новый планы Роскомнадзора о блокировке всех VPN-сервисов в нашей стране были истолкованы двояко, поскольку абсолютная блокировка VPN-технологий технически невозможна, а специалисты надзорного ведомства имели в виду совсем иные мероприятия.

Много шума из ничего – так можно охарактеризовать реакцию широкой публики на новый документ Роскомнадзора, согласно которому с 1 марта будущего 2024 года будут заблокированы в онлайн-маркетах все VPN-сервисы, предоставляющие доступ к запрещенным сайтам, (станут недоступными VPN-приложения в Google Play и AppStore).

Однако это давно не новость, поскольку Роскомнадзор уже законодательно наделен правом ограничивать доступ к таким приложениям и регулярно блокирует их, пояснил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Пресс-служба Роскомнадзора, в свою очередь, разъяснила, что блокируются те VPN-сервисы, которые не соблюдают предписание Роскомнадзора ограничивать доступ к определенному контенту: сайты, на которых есть детская порнография, информация о способах изготовления наркотиках или о способах совершения самоубийства.

По подсчетам надзорного ведомства, среди заблокированных приложений числятся около трех десятков VPN-сервисы, но постоянно выходят новые, пояснил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

По мнению главного разработчика президентского сайта Kremlin.ru Артёма Геллера, приложений для VPN можно создавать бесконечно много, их блокировка подобна борьбе с ветряными мельницами.