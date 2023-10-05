Красноярский историк создал петицию о Симоньян, чтобы привлечь ее за «экстремизм»

Петицию поддержали более тысячи пользователей платформы.

Историк из Красноярска Илья Бобрик создал петицию на платформе Change.org в ответ на высказывания главы RT Маргариты Симоньян. Она заявила, что ядерный взрыв над Сибирью не представляет никакой угрозы или опасности.

«Сибирь — это не пустыня, где можно проводить эксперименты с ядерным оружием!», — отметил он в петиции.

Историк требует привлечь Маргариту Симоньян к ответственности за «экстремистские высказывания».

На данный момент петицию поддержали более тысячи пользователей платформы Change.org.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске люди нашли упавшую длиннохвостую неясыть.