Новикомбанк оказывает финансовую поддержку промышленности Новосибирска

Новикомбанк наращивает поддержку высокотехнологичных предприятий, входящих в контур Госкорпорации Ростех. Опорный банк Ростеха открыл для Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ) кредитную линию на общую сумму 500 млн рублей. Средства будут направлены на обеспечение непрерывности деятельности организации.

Новосибирский завод искусственного волокна относится к градообразующим предприятиям Искитима. НЗИВ изготавливает высокотехнологическую продукцию, а также снабжает электроэнергией и горячей водой социальные объекты города.

Сотрудничество предприятия с Новикомбанком началось в 2013 году. За это время банк обеспечил доступным финансированием множество его ключевых проектов.

«На протяжении 30 лет Новикомбанк наращивает сотрудничество с промышленными предприятиями различных регионов России. В Новосибирске банк зарекомендовал себя как надежный и стабильный финансовый институт, который всегда предлагает своим клиентам выгодные условия финансирования, и с которым можно выстраивать долгосрочное партнерство», – подчеркнул управляющий Филиалом Новикомбанка в Новосибирске Олег Каржавин.

Новосибирский завод искусственного волокна является участником стимулирующей программы «Развитие», разработанной Новикомбанком совместно с Ростехом. Ее цель — внедрить дополнительные механизмы социальной поддержки работников, предоставить промышленным предприятиям эффективный инструмент мотивации лучших сотрудников и молодых специалистов.

По условиям программы, дополнительные привилегии могут получить сотрудники предприятия, которые достигли значительных результатов в работе и отмечены наградами и премиями, высококлассные специалисты в возрасте до 35 лет и другие категории. Отличившиеся получают банковские преференции для решения своих жизненных задач и повседневных вопросов. В частности, Новикомбанк предоставляет лидерам производств кредитные продукты по сниженной процентной ставке, индивидуальное обслуживание и другие финансовые услуги.

Реклама. АО АКБ «НОВИКОМБАНК».