Ты не один: создатели сериала «Плакса» запускают сайт против буллинга

Национальная Медиа Группа, видеосервис Wink («Ростелеком»), телеканал СТС и «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» представляют проект для помощи детям, родителям и учителям, столкнувшимся с травлей.

Он реализует социальную миссию музыкальной драмы «Плакса» (16+) — максимально раскрыть тему буллинга, рассказать всем, кто может столкнуться с этим явлением, как распознать травлю и как противостоять ей. Новые примеры зрители увидят в третьем эпизоде сериала, премьера которого состоится 5 октября в Wink.

В рамках проекта заработала платформа «Я не Плакса» (янеплакса.рф) — специальный сайт, на котором собрана информация о том, что такое буллинг, о его последствиях и способах борьбы с ним. Кроме того, на платформе можно найти контакты помогающих некоммерческих организаций (НКО) и профильных фондов, телефоны горячих линий для детей, родителей и учителей. Информация для сайта подготовлена с участием профессионального детского психолога.

Частью социального проекта также станет хэштег #янеплакса. Создатели сериала предлагают использовать его в социальных сетях подросткам, которые переживают сложный момент, связанный с буллингом, чтобы привлечь внимание друзей, семьи, учителей и специалистов НКО. Дети часто боятся признаться в том, что они столкнулись с травлей, и хэштег поможет дать сигнал о проблемах, не говоря о них вслух.

Дисклеймеры с адресом сайта и QR-кодом со ссылкой появляются в начале и в конце каждой серии «Плаксы». Новые эпизоды сериала выходят в видеосервисе Wink по четвергам.

«Плакса» — это 8-серийный проект из линейки Wink Originals. Цифровая премьера сериала состоялась на платформе Wink 28 сентября 2023 года, а в новом сезоне сериал покажет телеканал СТС. Генеральный продюсер сериала — Сергей Жуков, режиссер-постановщик — Андрей Силкин. В проекте снялись Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Татьяна Орлова и другие.

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