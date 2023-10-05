В Новосибирске сотрудники «Ростелекома» отработали действия при чрезвычайных ситуациях

В Новосибирске «Ростелеком» провел пожарно-тактическую тренировку совместно с пожарно-спасательным подразделением МЧС России. Все сотрудники были успешно и в кратчайшие сроки эвакуированы из здания на улице Максима Горького.

«Безопасность сотрудников для нас — главный приоритет, именно поэтому мы максимально ответственно подходим к проведению тренировочных мероприятий. Это позволяет сохранять готовность к любым ситуациям и, в случае необходимости, действовать грамотно и избежать негативных последствий», — подчеркнул вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Такие занятия проводятся в компании «Ростелеком» регулярно. В условиях, максимально приближенных к реальным, отрабатывается последовательность действий коллектива при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также координация с пожарно-спасательным подразделением МЧС России.

«Мы проводим постоянную модернизацию систем и средств противопожарной защиты, их регулярное техническое обслуживание и тренировки по эвакуации персонала. Практическая отработка действий каждого из нас является основой безопасности. Сегодняшняя тренировка с участием сотрудников и техники МЧС позволила получить профессиональную оценку наших действий», — отметил директор административно-хозяйственного управления Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Денисевич.

Во время занятий были отработаны аварийно-спасательные работы на объектах, где одновременно пребывают свыше 350 человек.

«Сегодня мы провели оценку готовности личного состава, скоординировали план действий при тушении возгораний в конкретном здании и отработали эвакуацию пострадавших с помощью специальных устройств. Считаем, что тренировка прошла успешно», — рассказал лейтенант внутренней службы Вадим Растомешин, начальник караула первой ПСЧ ГУ МЧС России по НСО.

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