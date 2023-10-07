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общество

Жители Новосибирска вышли на митинг после суда с мэрией

Фото Сиб.фм

Жители ЖК "Гринарт" в Новосибирске вышли на митинг из-за суда с городской администрацией.

В центре Новосибирска 5 октября прошел митинг, организованный жителями комплекса "Гринарт" из-за судебного разбирательства с мэрией. Мероприятие состоялось в сквере возле театра "Глобус" и было предварительно согласовано с администрацией.

Участники митинга вышли с плакатами, выражая свое недовольство апелляцией, поданной властями. Ранее жители "Гринарта" выиграли судебное дело против мэрии, требуя отмены публичного сервитута на их территории. Конфликт между жильцами и властями эскалировал еще в прошлом году, когда жители начали протестовать против проезда грузовых автомобилей и спецтехники по их двору, которые направляются на проспект Дзержинского.

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Сергей Щукин
Журналист

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