17-летний мотоциклист погиб в ДТП с Lexus под Новосибирском

В ДТП под Новосибирском 17-летний мотоциклист погиб в ДТП.

8 октября в Новосибирском районе водитель Lexus насмерть сбил 17-летнего мотоциклиста. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП произошло в посёлке Восход в районе шести часов вечера. Водитель Lexus GX-470 ехал по улице Долинная с левым поворотом на Шоссейную и столкнулся с мотоциклом Honda, которым управлял 17-летний парень.

В результате происшествия мотоциклист скончался. На месте работает следственно-оперативная группа и Госавтоинспекция. Подробности уточняются.

Напомним, что 8 октября в Академгородке Новосибирска водитель внедорожника сбил мотоциклиста.

Ранее жители Новосибирска пожаловались на онаниста в автобусе №39. По их словам, он «продолжил своё дело» даже после того, как его начали снимать на телефон.