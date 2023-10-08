Белые медвежата устроили потасовку в новосибирском зоопарке

В Новосибирске повздорили белые медвежата из зоопарка.

Утром 8 октября белые медвежата из новосибирского зоопарка им. Шило устроили потасовку. Ссору малышей сняла на видео постоянная посетительница зоосада Анна Новикова.

На видео заметно, как маленькие медвежата залезают на «айсберг» и спрыгивают в воду. Ныряния детёнышей контролирует мама Герда. Она гуляет по бетонной дорожке, наблюдая за малышами.

Внезапно один медвежонок напал на другого и столкнул его вводу. Тем временем потерпевший медвежонок решает отомстить и прыгает на сестру.

Конфликт разрешился благодаря посетителям зоопарка, которые бросили несколько яблок для малышей. Белые мишки снова начали забираться на камни.

Ранее постоянная посетительница новосибирского зоопарка Анна Новикова сняла нильского крокодила, который впал в спячку. Местные жители предположили, что у него или осенняя депрессия, или он хочет съесть камень.