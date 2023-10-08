Две красавицы из Новосибирска проявят себя в финале «Мисс Россия 2023»: прямая трансляция 8 октября

Жительницы Новосибирска сразятся за победу в финале «Мисс Россия 2023» 8 октября.

8 октября две жительницы Новосибирска сразятся за победу в финале конкурса «Мисс Россия 2023». Трансляция начнётся в 21:00 по московскому времени.

В финал «Мисс Россия» вышли Милена Кислова и Юлия Колмакова из Новосибирска. На последнем этапе конкурса они показали жюри национальные костюмы: девушки приняли облики Жар-птицы и Царевны Лебедь.

Милена Кислова поступила в Кемеровский университет в этом году, а Юлия Колмакова уже окончила НГУЭУ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска, 23-летняя Юлия Колмакова снялась в купальнике с Cadillac.