«Почему я один?»: Вера Брежнева официально объявила о разводе с Меладзе

Восьмилетний брак эффектной блондинки из «Виа-Гры» с автором песен Константином Меладзе закончился крахом, призналась в соцсетях Брежнева, выплеснув свои эмоции в новом альбоме.

На днях в своём микроблоге Вера Брежнева написала: «Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос... Все это в моем мини-альбоме». Параллельно с этим в сети появилась новая творческая работа Константина Меладзе под названием «Почему я один?». Между строк очередного музыкального шедевра поклонники таланта гениального и плодовитого автора прочли подтверждение слухов о разводе с красоткой Верой, пишет «Первый женский».

Отношения необычной на вид пары завязались ещё в 2000-х годах, когда Вера только появилась в составе «Виа-Гры», а Константин был «глубоко женат» и ожидал рождения своего третьего ребенка. Но ни это обстоятельство, ни двадцатилетняя разница в возрасте не остановили пару от официального брака, который они заключили в 2015 году в Италии.

Справедливости ради отметим, что расставание звездной пары не стало шоком для публики – уже полтора года в сети бродят кривотолки об изменах Константина, а пара не появляется вместе на светских тусовках.