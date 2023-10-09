Минфин Пензенской области оценил курс финансовой грамотности Новикомбанка

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, который в этом году отмечает свое 30-летие, активно расширяет географию своего социально ориентированного проекта по проведению курсов финансовой грамотности. Лекции впервые прошли в Пензенской области: эксперты банка обучили сотрудников высокотехнологичных предприятий и студентов пензенского университета, как правильно распоряжаться финансами.

С 27 по 29 сентября на радиоэлектронных предприятиях Госкорпорации Ростех и в Пензенском Государственном технологическом университете были организованы лекции по финансовой грамотности для всех желающих. Мероприятия посетили более 500 человек.

На лекциях присутствовал представитель Министерства финансов Пензенской области, начальник управления по обеспечению деятельности Министерства Ростислав Немков. Он отметил, что мероприятия по обучению финансовой грамотности от Новикомбанка очень значимы с точки зрения социальной ответственности. «Финансовых продуктов и услуг становится все больше, а сами они — все сложнее, разобраться в них бывает непросто. И в этой связи очень важно просвещать людей по финансовым вопросам», — подчеркнул он.

Традиционно в центре обсуждения были темы внедрения цифрового рубля, противодействия мошенникам и риски личного банкротства. Слушатели также ознакомились с основами обращения с личными финансами. Автор проекта «Финансовая грамотность» Александр Дошлыгин рассказал о том, как структурировать свой бюджет, оптимизировать расходы, и какие инструменты лучше использовать как средство накоплений.

Особое внимание слушателей привлекло обсуждение вопроса о мерах государственной поддержки, которые доступны гражданам на текущий момент. Эксперт Новикомбанка подчеркнул, что в сложных социально-экономических условиях руководство страны продолжает поддерживать население, предоставляя им широкий пакет мер социальной поддержи. Это льготные ипотечные программы, пособия для детей из малоимущих семей и многие другие. Очень важно знать про эти льготные программы и уметь ими эффективно пользоваться.

Например, хорошим подспорьем для людей, которые хотят обзавестись собственным жильем, являются льготные ипотечные программы, которые вводит Правительство РФ. Новикомбанк является участником государственных программ поддержки ипотечного кредитования и предлагает своим клиентам выгодные ставки от 4,8% годовых.

«Уроки по финансовой грамотности очень важны для того, чтобы наши клиенты могли свободно ориентироваться в мире финансов и не попадаться на уловки мошенников. Выбирая темы для обсуждения на наших лекциях, мы руководствуемся пожеланиями слушателей. В этот раз разговор зашел о социальных мерах господдержки населения, и я надеюсь, что участники нашего курса смогли узнать много новых фактов, которые помогут воспользоваться государственными программами поддержки», — отметил автор проекта «Финансовая грамотность» Александр Дошлыгин.

Курсы финансовой грамотности Новикомбанка включают в себя не только открытые лекции и очные презентации, но и финансовые консультации и серию видеоуроков, которые доступны на платформе «Академии Ростеха». В очных встречах в рамках уроков приняли участие более 35 тысяч сотрудников высокотехнологичных предприятий России и студентов высших учебных заведений.

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