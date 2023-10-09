«Ростелеком» расскажет пенсионерам о компьютерной грамотности

«Ростелеком» принял участие в открытии нового сезона мероприятий НРОО «Пенсионеры онлайн». На встрече, которая прошла в Новосибирске в рамках декады пожилого человека, партнеры общественной организации презентовали свои программы и рассказали о возможностях сотрудничества.

Участники мероприятия собрались в Ресурсном центре общественных объединений Железнодорожного района Центрального округа. Специалисты «Ростелекома» рассказали о проекте «Азбука интернета» и напомнили о возможности принять участие в конкурсе для пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста (50+) «Спасибо интернету-2023». Подать заявки можно до 23 октября, а за победу – получить ценные призы.

«”Ростелекому” есть что предложить пользователям всех возрастов – от сервиса “Ростелеком Лицей” для детей до “Азбуки интернета” для пожилых людей. Современные технологии должны быть удобны и понятны всем, поэтому и нужны такие проекты», – рассказал вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

После выступления сложился оживленный диалог, участники встречи задавали вопросы о том, как использовать QR-коды, вести блоги, настраивать социальные сети. Обсудили формат работы в новом сезоне – специалисты «Ростелекома» в качестве волонтеров будут консультировать пенсионеров по возникающим у них вопросам.

«Открылся новый сезон – это значит, что все наши пенсионеры вернулись со своих дачных участков, они не хотят сидеть на месте, их интересуют учеба, мероприятия, занятия. И сегодня мы собрались для того, чтобы предоставить информацию от партнеров, нам интересно все», – рассказала помощник руководителя НРОО «Пенсионеры онлайн» Любовь Зубарева.

«Запрос на обучение есть, мне интересен Телеграм, как в нем создать свой канал, как его вести, чтобы было много подписчиков. Во всем нужно разобраться. Интересны не только офлайн курсы, и онлайн тоже – можно дома спокойно сесть и позаниматься за компьютером», – рассказала участница встречи Татьяна Добрынина.

Для справки:

Учебная программа «Азбука интернета» — система качественного обучения граждан старшего поколения и людей с ограниченными возможностями основам работы с компьютером и интернетом.

Инициаторами, авторами и разработчиками программы выступили крупнейшая в России телекоммуникационная группа ПАО «Ростелеком» и Пенсионный фонд России. Проект получил одобрение Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Тестирование на фокус-группах. успешно прошло в компьютерных классах для пенсионеров в социальных учреждениях Министерства социальной политики Нижегородской области.

Учебный курс «Азбука интернета» нацелен на формирование у слушателей навыков использования современных цифровых технологий, применения их в повседневной жизни, использования персональных компьютеров при работе по поиску информации, общении в сети интернет, отправке электронных сообщений, а также на выработку навыков использования мультимедийных возможностей сети и сервисов получения государственных и муниципальных услуг.

Учебный курс состоит из 14 глав и включает обучающие материалы, начиная с получения элементарных навыков работы на компьютере — в операционной системе Windows, в программе Word, в сети интернет, — и до самостоятельного заказа справок и документов через сайт ПФР и поиска работы через интернет-сайты и общероссийские базы данных. Впервые в курсе начального обучения граждан пожилого возраста были собраны подробные рекомендации по использованию Портала государственных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru), сервисов по предоставлению услуг и информации в электронном виде федеральными органами государственной власти. Отдельное занятие посвящено соблюдению безопасности при работе в сети.

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