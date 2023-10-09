Удобство и надёжность: новый офис «АльфаСтрахование» открыли в центре Новосибирска

Новый офис ведущего отечественного страховщика «АльфаСтрахование» открыли на Красном проспекте в Новосибирске.

Генеральный директор компании «АльфаСтрахование» Владимир Скворцов отметил, что новый филиал полностью отвечает как потребностям сегодняшнего дня, так и требованиям ближайшего будущего.

- Мы всегда думаем в первую очередь о потребностях и интересах наших клиентов. Я думаю, что в этом офисе клиентам нашей компании, покупателям наших страховых продуктов будет комфортнее. Здесь понятная навигация, удобная зона ожидания, предусмотрена парковка, — пояснил руководитель.

На встрече также рассказали о ситуации на страховом рынке страны, прежде всего, в сегменте автострахования.

- Страховой рынок адаптировался к новой ситуации. При этом есть заметные изменения. Изменились и наши потребители, и объекты страхования. Если раньше большую долю рынка страны занимали европейские автомобили, то сейчас растёт доля автомобилей отечественных заводов и китайских производителей. При этом, качество автомобилей китайского автопрома достаточно высокое, что приводит к снижению стоимости страховых полисов КАСКО для владельцев этих автомобилей. Это хорошо, так как позволяет нам дать нашим клиентам страховку по приемлемой цене на тот автомобиль, который они могут купить, — уточнил страховщик.

Владимир Скворцов высказался против расширения страхового покрытия по ОСАГО, так как это приведет к увеличению цены полиса для потребителя.

- Мы выступаем за то, чтобы в ОСАГО покрытие было достаточно узким, чтобы платить без износа, чтобы была возможность ремонта старых автомобилей запчастями б/у. Снижение цены полиса ОСАГО для наших клиентов очень важно. Те же, кто хочет получать полное возмещение, могут приобрести полис КАСКО. Обязательное страхование должно быть компактным понятным и недорогим. И наша компания стремиться именно к этому, — подчеркнул спикер.

Среди новых перспективных направлений Владимир Скворцов назвал рост интереса со стороны работодателей к добровольному медицинскому страхованию. На фоне дефицита рабочих рук и демографической ситуации в стране, предприниматели готовы предлагать своим сотрудникам правильные, интересные социальные пакеты. В этом сегменте растет число новых клиентов, которые ранее не интересовались страховыми продуктами для своих сотрудников.

Хорошие темпы роста показывают и другие страховые продукты: страхование жизни, ипотечное страхование, ОСАГО. Это свидетельствует о достаточно благоприятной ситуации на страховом рынке.

Что касается недавнего авиапроисшествия, фигурантом которого стал самолет «Уральских авиалиний», приземлившийся в поле в Убинском районе Новосибирской области, то компания «АльфаСтрахование» уже выплатила страховое возмещение в размере 100 тысяч рублей почти всем пассажирам этого рейса (сейчас выплату получили 157 из 161 пассажира).

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