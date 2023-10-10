Банк Уралсиб в Новосибирске поздравил учителей с профессиональным праздником

3 и 5 октября 2023 года сотрудники Банка Уралсиб поздравили учителей с профессиональным праздником в ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню учителя, прошедших в г. Новосибирске (в Кировском, Калининском и Советском районах) и г. Обь. Участие в них приняли не только руководители учебных заведений и сотрудники этих учреждений, но и ветераны педагогического труда – всего более 400 человек из 170 организаций.

Представители Банка Уралсиб выступили перед собравшимися с поздравительной речью, вручили подарки учителям и ветеранам, провели для участников мероприятия финансовую игру и лотерею.

«Банк Уралсиб в течение нескольких лет развивает партнерские отношения с образовательными учреждениями Новосибирска, и мы с большим удовольствием приняли приглашение поучаствовать в торжественных мероприятиях ко Дню учителя. Мы были рады выразить нашу благодарность действующим педагогам, ветеранам, директорам школ, пожелали успехов в их сложной и ответственной работе по обучению и воспитанию детей», — отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 августа 2023 года насчитывает 219 точек продаж, 1334 банкомата и 283 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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