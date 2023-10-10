Крупный новосибирский изготовитель кирпича нарастит производительность

Один из крупных производителей кирпича в Новосибирской области «ЗСМ-7» вступил в национальный проект «Производительность труда». На заводе рассчитывают увеличить выпуск продукции и улучшить условия сотрудникам.

«Завод строительных материалов 7» выпускает строительный кирпич. Из него возводят дома и социальные объекты не только в Сибири, но и на Дальнем Востоке.

В ближайшие полгода на заводе оптимизируют процесс производства кирпича в одном из цехов. В нем компания самостоятельно начала внедрять изменения: провели реконструкцию здания, улучшили рабочие места и социально-бытовые условия сотрудников. Сейчас работу по оптимизации и внедрению бережливых технологий команда предприятия продолжит уже вместе с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Агентства инвестиционного развития НСО.

«Проект поможет нам оценить, что происходит на производстве, выявить "узкие места" и понять, за счет чего можно повысить эффективность работы и качество продукции. Задача на ближайший год: как минимум повысить производительность на 5%, а в целом по итогам нацпроекта будем стремиться нарастить производство на 20-25%. Кроме этого, хотим обучить персонал, потому что считаем, что самая большая ценность компании – это люди», – говорит начальник производства «ЗСМ 7» Михаил Лысенко.

Чтобы повысить производительность труда, в ближайшие полгода на заводе планируется оптимизировать производственные потоки и грамотно организовать рабочее пространство в цехах.

«Первые полгода сотрудники завода будут учиться использовать бережливые технологии, создавать эталонный участок, где будут примеры внедрения инструментов бережливого производства. Дальше предприятие самостоятельно начинает оптимизировать свои процессы, тиражировать опыт на другие цеха и участки», ─ рассказала директор Регионального центра компетенций АИР Полина Коленченко.

СПРАВКА

ООО «ЗСМ-7» основан в 1930 году. Завод производит кирпич рядовой полнотелый методом пластического формования, продукция отвечает всем требованиям ГОСТ. Объем выпуска за 2022 год одним цехом – 45,5 млн кирпичей. Численность основных производственных рабочих в цехе более 70 человек.

Основная задача национального проекта «Производительность труда» – обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства. В Новосибирской области нацпроект курирует Министерство экономического развития НСО. Адресную поддержку новосибирским предприятиям в рамках нацпроекта оказывают Федеральный и Региональный центры компетенций. Участниками нацпроекта уже стали 107 новосибирских компаний. Набор предприятий продолжается. К концу 2024 года в проект должно войти более 150 компаний.

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