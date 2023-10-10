Пупо возвращается: итальянская звезда представит свои хиты в Новосибирске

1 декабря Новосибирск ожидает грандиозное событие в мире популярной музыки. На сцене ДКЖ сольный концерт даст мировая знаменитость, легенда итальянской эстрады Энцо Гинацци, известный под псевдонимом Пупо. Продажа билетов уже началась!

Как признается сам артист, в Россию он влюбился еще в 80-х, когда приехал в СССР в качестве туриста. Певец тогда завел невероятный роман с русской девушкой, чему позже посвятил песню Lidia a Mosca. С тех пор итальянец регулярно гастролирует по России и радует поклонников своим чарующим голосом.

С 1975 по 1982 год композиции Пупо имели ошеломительный успех. Каждая песня переводилась на европейские языки, синглы издавались миллионными тиражами. Песни Ciao («Чао»), Forse («Возможно») и Su di noi («Над нами») стали мировыми хитами. Пупо дважды побеждал на фестивале в Сан-Ремо, где в разные годы также становились призерами Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Эрос Рамазотти, а в гости приезжали Мадонна, Дженнифер Лопес, Тина Тернер, Лучано Паваротти, Боно, Стинг, Хью Грант, Duran Duran и другие звезды международной величины.

«Настоящих легенд осталось совсем немного. Из итальянцев, пожалуй, и остался только один Пупо. Такой музыки больше не делают, нужно успеть послушать ее вживую, потом останутся только записи. Я уже купил билеты на концерт себе и жене», — поделился житель Новосибирска Андрей.

К слову, Пупо всегда признается в любви к многовековой культуре России и выступает категорически против кэнселлинга и дискриминации российских артистов. Певец убежден, что музыка не имеет границ, и запретить ее нельзя. На концертах Пупо всегда отдает дань уважения российской аудитории и даже включил в свой репертуар несколько хитов на русском языке, среди который «Есть только миг» на музыку Александра Зацепина и стихи Леонида Дербенева.

«С детства обожаю итальянскую эстраду и, конечно, не пропущу случая сходить на концерт одного из любимых исполнителей. Идем туда всей семьей, компанию нам с мужем составят даже наши повзрослевшие дети», — отметила Елена.

Отметим, что концерт легендарного Пупо в ДКЖ – 1 декабря в 19:00. Билеты уже доступны на сайте!

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ИП Абузар Д.В.

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