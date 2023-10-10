«Ростелеком» наградил авторов лучших журналистских работ о технологиях и достижениях молодых сибиряков

«Ростелеком» принял участие в церемонии награждения победителей XVIII Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», который проводится при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

«В восемнадцатый раз проект объединил профессионалов, искренне заинтересованных в процветании и развитии Сибири и всей России – журналистов, представителей власти, общественных деятелей», — отметил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

«Ростелеком» традиционно поддержал две номинации — «Цифровая Сибирь» и «Молодая Сибирь». В этом году для участия в конкурсе было заявлено рекордное число творческих материалов – свыше тысячи, около ста из них — в номинации «Ростелекома».

«Для нас участие в ключевом медиа-событии Сибири — ценная возможность поддерживать интерес журналистского сообщества к важным и близким “Ростелекому” темам — цифровому развитию региона и формированию прогрессивного и талантливого молодого поколения», — подчеркнул вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

В этом году лучшим в номинации «Цифровая Сибирь» был признан материал обозревателя бизнес-портала «Континент Сибирь» Игоря Черных «Что не так в искусственном интеллекте сегодня? Не о том мечтали братья-фантасты в ХХ веке». Автор провел анализ влияния искусственного интеллекта на разные сферы человеческой жизни и оценил потенциальные риски.

«Важно, что этот конкурс не только мотивирует и вдохновляет журналистов, но и раздвигает горизонты творческого сознания, выступая своеобразной площадкой для продвижения лучших работ коллег по цеху, о которых мы в огромном потоке современной информации, возможно, не узнали бы никогда», — поделился Игорь Черных.

Победу в номинации «Молодая Сибирь» среди авторов печатных и интернет СМИ одержала Анастасия Ландо (интернет-портал «VSE42.RU»), рассказав о молодых людях, которые, не смотря на тяжелые физические недуги, добиваются значительных успехов в науке и творчестве. В категории «Журналист электронного СМИ» лучшим стал видеосюжет корреспондента ГТРК «Иркутск» Елены Малышкиной о мальчике-сироте, мечтавшем участвовать в параде Победы.

После церемонии награждения победители XVIII Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» отправятся в Красноярск и посетят ряд ключевых объектов региона. «Ростелеком» традиционно поддерживает это мероприятие: в прошлом году для лауреатов провайдер организовал посещение центра обработки данных в Новосибирске, в этом году — ознакомит с работой «Системы 112» в Красноярске.

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